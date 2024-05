Europee 2024, Damilano apre il comitato elettorale: "Con me candidato Torino e tutto il Piemonte"

"Letizia - ha spiegato Damilano - è stata la prima a decidersi di candidarsi e poi mi ha telefonato per spiegarmi le sue motivazioni, che mi hanno spinto a candidarmi: Cirio poi voleva formare una squadra per il nord ovest molto credibile". "L'esperienza di Torino Bellissima - ha aggiunto il patron del Barolo - ci ha portato in alto, molto vicini a vincere le Comunali: la mia esperienza alle Europee è in continuità con quel progetto".

"Candidatura di Torino e del Piemonte"

"Questa candidatura - ha aggiunto - non è solo su di me, ma è di Torino e tutto il Piemonte: la nostra regione ha assolutamente bisogno di avere un europarlamentare". "Noi oggi - ha proseguito - apriamo una sede a disposizione di tutti i candidati per le loro attività ed appuntamenti, un luogo dove avere la possibilità di raccontare i nostri progetti: è così che interpretiamo il nostro ruolo in Europa, avere esponenti che incontrino le persone e portino le loro esigenze a Bruxelles".

Cirio: "Dobbiamo avere un piemontese a Bruxelles"

"Paolo - ha aggiunto il governatore Alberto Cirio - ha accettato la mia richiesta di candidarsi alle Europee: è molto importante e penso sia opportuno che la nostra regione possa avere un rappresentante che porti il Piemonte in Europa". "L'Unione Europea - ha aggiunto - si occupa di agricoltura, aree montane e tantissimi altri temi che attengono alla vita della nostra regione".

"Forza Italia - ha proseguito il Presidente - è un partito in buona salute e in ripresa: il collegio del Nord Ovest è grande, per questo noi piemontesi dobbiamo ancora essere più compatti e sostenere il nostro Piemonte. Noi avremo la necessità di avere un riferimento a Bruxelles, se avremo ancora l'onore di guidare la nostra Regione".

"Il rapporto con Roma - ha sottolineato Cirio - c'è e lo portiamo in dote, ma abbiamo la necessità di avere una filiera forte con Bruxelles, le cui scelte impattano su ciascuno di noi: Damilano può rappresentare Torino in Europa. Se questa città vuole essere internazionale, deve avere un europarlamentare: le tante realtà vitivinicola possono sostenere Paolo, ma a fare la differenza sarà Torino".