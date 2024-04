I bersaglieri di tutta Italia pronti a “invadere” Ascoli per il 71° raduno nazionale

I bersaglieri di tutta Italia sono pronti a “invadere” Ascoli Piceno per il 71° raduno nazionale. In migliaia hanno già confermato la presenza all’appuntamento in calendario dal 2 al 5 maggio nella città delle cento torri.

Un ricco programma organizzativo che prevede eventi culturali, mostre, proiezioni e concerti nei teatri e nelle piazze. Per non perdersi nulla, è stata creata un’apposita app (per iOs e Android) che darà informazioni utili per seguire la sfilata e raggiungere infopoint, servizi igienici, area mediche, fermate dei bus navetta, parcheggi, info su monumenti e contenitori storici.