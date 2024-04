Nagar Kirtan, un tripudio di colori, canti e danze per la prima volta a Savigliano [FOTO E VIDEO]

Un tripudio di colori, preghiere canti e danze ha invaso le vie e le piazze di Savigliano, ieri domenica 28 aprile, in occasione del Nagar Kirtan, il tradizionale corteo religioso della comunità Sikh organizzato in occasione della festa di Vaisakhi, o Baisakhi, una delle celebrazioni più significative per i Sikh, in quanto commemora il battesimo della religione Sikh e la nascita del Khalsa nel 1699, grazie all'opera dell'ultimo Guru Gobind Singh.

La religione Sikh è strettamente monoteistica, afferma l’esistenza di un unico e supremo Dio.

Questa evento, che secondo il calendario ‘Nanakshahi’ utilizzato nella regione del Punjab situata nell’India Nord occidentale, si svolge il 13 o 14 aprile (se l’anno è bisestile) come benvenuto alla primavera, ma anche per l’inizio del nuovo anno che coincide con la festa del raccolto molto importante per i Sick che in India vivono prevalentemente di agricoltura e allevamento.

La festa di ieri si è tenuta per la prima volta a Savigliano in quanto nelle edizioni precedenti la processione del Nagar Kirtan si organizzava nel vicino paese di Marene dove da 14 anni c’è un tempio dedicato al culto dei Sikh realizzato dall’associazione ‘Gurudwara Singh Sabha’ il cui presidente è Daljit Singh.

Nonostante il brutto tempo si stima che in città siano arrivati dai duemila ai tremila Sikh tra uomini, donne e molte famiglie con bambini piccoli.

Provenivano oltre che dal Piemonte anche da Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, la maggior parte degli uomini indossavano gli abiti tradizionali con turbanti colorati, mentre alcuni avevano come copricapo una sorta di bandana e le donne il vestiti ‘Punjabi’ dai colori sgargianti.

Cuore della festa è stata la centrale piazza del Popolo da cui è partito e si è concluso il corteo Nagar Kirtan che ha attraversato le vie della città in onore del ‘Guru Granth Sahib’, il libro sacro dei Sikh, portato sul camioncino sormontato dal baldacchino nella processione in cui fedeli pregavano avvicinandosi uno ad uno dopo essersi ‘purificati’ lavandosi le mani prima della preghiera fatta a piedi scalzi in segno di rispetto.

Il corteo che ha attraversato le strade del centro della città era accompagnato da canti devozionali (shabad) e dal suono melodioso di strumenti tradizionali l'harmonium e il dhol.

I fedeli hanno sfilato per le strade creando un'atmosfera di grande gioia e condivisione.

Condivisione che, su piazza del Popolo, è avvenuta con il ‘Langar’ la cucina comunitaria i cui piatti vegetariani sono stati preparati dalla comunità Sikh e offerti gratuitamente a tutti i presenti. Il cibo, come vuole lo Sikhismo, viene offerto indipendentemente da religione, sesso, status economico o etnia.

Le tante persone che si sono recate a Savigliano per vedere la manifestazione hanno così potuto degustare per la prima volta i piatti offerti dai Sikh che andavano da cibi salati a quelli dolci con un richiamo alla cucina italiana in quanto veniva preparata anche la pizza cotta al momento in appositi forni a legna.

Il tutto innaffiato dal delizioso ‘thandai’, una bevanda a base di latte con frutta secca, spezie come zafferano, semi di finocchio e semi di sesamo preparata sul momento in un apposito contenitore in cui gli ingredienti venivano ‘pestati’ e poi aggiunti al latte.

Il Nagar Kirtan, cuore della manifestazione, che significa proprio portare nella città (Nagar) il canto di Shabad (Inni divini - Kirtan), cioè portare il messaggio di Dio in tutte le comunità, ha preso il via rievocando l’episodio avvenuto per esprimere la solidarietà e la devozione da parte dei Sikh verso il loro Guru che era stato imprigionato, molti suoi seguaci si diressero in marcia verso la fortezza dove era rinchiuso e cominciarono a manifestare con canti ed inni sacri.

Da allora, in tutto il mondo, dove esiste una comunità Sikh, si festeggia questa ricorrenza.

Ad aprire il corteo, davanti al libro sacro, le donne che spazzano la strada sulla quale le persone che partecipano al Nargar Kirtan camminano scalze.

Davanti al carro che trasportava il libro sacro dei Sikh, c’erano gli uomini armati di spade per combattere il male, che indossano turbanti e abiti blu e arancioni.

Durante le soste della processione Sikh e in Piazza del Popolo alcuni uomini si sono esibiti nel ‘Gatka’ un'arte marziale originaria del Punjab che riprende una forma di combattimento che utilizza spade e altre armi tradizionali ed ha avuto un ruolo importante nella storia del Punjab, dove veniva praticato dai guerrieri per difendere la loro terra e il loro popolo. Ciò che rende il Gatka distintivo è la sua combinazione di tecniche di combattimento con una forte componente spirituale.

Per i Sikh, praticare il Gatka significa non solo apprendere abilità di lotta, ma anche coltivare il coraggio, la disciplina e la connessione con il proprio io interiore.

Le esibizioni basata su armonia, concentrazione e forza interiore è poi stata fatta a conclusione della festa in piazza del Popolo dove si è conclusa la manifestazione dopo alcuni momenti di preghiera alternati a canti e danze tradizionali, anche con la partecipazione di gruppi folkloristici-religiosi della comunità.

L'evento, aperto a tutta la popolazione, ha attirato un numeroso pubblico, incuriosito dai riti e dalle tradizioni Sikh. Al termine della festa, il presidente della comunità Sikh, Daljit Singh, ha consegnato una targa-ricordo alle autorità locali presenti, a partire dal sindaco Antonello Portera, gli amministratori comunali e il consigliere regionale Paolo Demarchi che ha rimarcato: “L’importanza dell’operato degli indiani sul territorio come esempio di buona integrazione. Siamo a disposizione per un dialogo”.

Il sindaco Antonello Portera ha dichiarato: “L’amministrazione comunale è stata contenta di aver ospitato la manifestazione Savigliano.

I saviglianesi e tutti coloro che sono accorsi nella nostra città per vedere per la prima volta il Nagar Kirtan non si aspettavano una manifestazione così bella piena di generosità ed accoglienza e fratellanza da parte della comunità Sikh”.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori dell’associazione ‘Gurudwara Singh Sabha’ del tempio di Marene con il presidente Daljit Singh e la figlia Simona Singh, mediatrice culturale che ha espresso: “Tanta gratitudine ai partecipanti e alla città di Savigliano per l’accoglienza e l’opportunità di poter fare conoscere il nostro Nagar Kirtan”.