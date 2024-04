Volley femminile: stagione al termine per i gruppi Lab Travel Honda Cuneo

La Serie C dei Coach Giordanetto-Guerriero non riesce a strappare nuovi punti nella trasferta a Piossasco: il match è tiratissimo fin dai primi minuti, con scambi lunghi ed intensi, che mettono in risalto le abilità di entrambe le formazioni. Dopo un primo set conquistato grazie a un gioco tecnico e tattico di alto livello, alla fine ad avere la meglio sono le torinesi del Mv Impianti Bzz Piossasco Volley, che si portano a +4 dalla formazione cuneese. 12° posizione e 21 punti quindi per le atlete biancorosse, che si preparano a disputare le ultime due partite di questa prima fase di Campionato: il 4 maggio giocheranno sul campo della Lilliput Pallavolo, attualmente capolista della classifica. L’appuntamento è previsto per Sabato 4 maggio, ore 21:00, presso il Pala San Benigno di Settimo Torinese.

[Mv Impianti Bzz Piossasco Volley - Lab Travel Honda Cuneo 3-1 (18-25 / 25-20 / 25-20 / 25-16)]

La formazione Under 18 conclude la stagione 2024 al 4° posto provinciale; le atlete dei Coach Lamberti-Frison, nell’ultima partita contro la formazione del Monvi Lpm Bam, cedono la vittoria alle monregalesi per 1-3. Un’annata complessivamente buona quella appena conclusa per le biancorosse, che hanno saputo lottare punto a punto con le migliori squadre della classifica, riuscendo sempre a farsi valere. Il livello delle prestazioni risulta leggermente calato nella parte finale della stagione, il che non permette alle cuneesi di concludere sul podio delle migliori 3 formazioni della provincia Granda.

[Lab Travel Honda Cuneo – Monvi Lpm Bam 1-3 (27-25 / 23-25 / 19-25 / 22-25)]

Grazie al netto 3-0 contro la formazione dell’Asd Centallo Volley, l’Under 16 chiude la stagione in bellezza, con un filotto di ben 8 vittorie consecutive. Una prestazione decisamente notevole quella messa in campo dalle atlete dei Coach Lamberti-Frison che, dopo un inizio anno complicato, hanno saputo sfruttare al meglio quanto imparato nel Campionato Regionale, riuscendo a ritrovare il morale e la grinta necessari per concludere al meglio la fase provinciale. L’8° posto conquistato nella classifica generale è un traguardo positivo, segno di crescita tecnica e personale, del gruppo e delle singole giocatrici.

[Lab Travel Honda Cuneo –Asd Centallo Volley Rossa 3-0 (25-23 / 26-24 / 25-20)]

L’Under 14 conclude la stagione 2024 con il Torneo di Primavera di Carcare, un evento sportivo di due giorni organizzato dalla società della Pallavolo Carcare. Giunto alla sua 5° edizione, quest’anno ha ospitato 8 formazioni Under 14, 112 atlete provenienti dalla Liguria e dal Piemonte che si sono date battaglia sui campi da gioco per portare a casa la coppa del Torneo. La compagine cuneese dei Coach Guerriero-Peano si presenta alla manifestazione arricchita di nuovi elementi: Martina Blaga, direttamente dall’Under 13 e due atlete liguri provenienti dalla società del Sdp Mazzucchelli Sanremo, Ginevra Sonno e Giorgia Caggiulia, che integrano il reparto schiacciatrici laterali e centrali. Un bell’esempio di sinergia e collaborazione tra le due società del Network Cuneo Granda Volley, che ha permesso a due nuove giocatrici di vestire i colori cuneesi. Nella prima giornata di gare, dopo una vittoria netta contro la formazione del Serteco Genova per 3-0, le atlete biancorosse hanno dovuto fare i conti con due delle migliori formazioni del Torneo: la Pvb Bosca (classificatasi vincitrice dell’evento), contro cui cedono per 1-2 e il Pianezza Volley, che avrebbe concluso la manifestazione in 4° posizione. Il secondo giorno di gare vede due vittorie nette per la Lab Travel Honda Cuneo, prima in semifinale contro la formazione del New Volley Ticino, poi nella finale 5°/6° posto contro quella della Pallavolo Carcare, le padrone di casa. 5° posizione dunque per le atlete cuneesi, che mettono in campo un’ottima prestazione. Nota di merito per Giorgia e Ginevra della Mazzucchelli Sanremo, che rafforzano la potenza di attacco cuneese; il Capitano Andreea Anti che, nella semifinale contro il New Volley Ticino mette a segno un filotto di ben 17 servizi consecutivi e permette alle sue di agganciare le avversarie e staccare il pass per la Finale; infine, al Libero Giulia Fikaj, che mette in campo un’ottima prestazione. Con grandi difese e salvataggi che incendiamo l’animo degli spettatori presenti, in molteplici occasioni si rende protagonista in campo e riesce a infondere fiducia alle compagne, spronandole a dare il tutto per tutto.

L’Under 13 vola a Canelli per l’ultima partita di Campionato, in una finale tiratissima che si conlcude solo al 4° set. Seguite dai Coach Guerriero-Peano, le gattine cuneesi fanno bene e portano a casa 3 punti e la vittoria finale, che permette loro di concludere la stagione in 13° posizione. Un risultato comunque in linea con la crescita del gruppo, che ora si presta a continuare gli allenamenti per rafforzare la tecnica in vista della prossima stagione, dove bisognerà arrivare ben preparate per iniziare al meglio. [Pvb Bosca Canelli 13 - Lab Travel Honda Cuneo 1-3 (18-25 / 25-22 / 22-25 / 19-25)]

Ecco di seguito gli appuntamenti della settimana:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟑𝟎/𝟎𝟒 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: VILLANOVA VOLLEY BAM - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palatomatis – Villanova Mondovì

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟒/𝟎𝟒𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - FARMACIA BOTTASSO MOROZZO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟒/𝟎𝟒 𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: LILLIPUT PALLAVOLO - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Pala San Benigno – Settimo Torinese