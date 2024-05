Bra, Gli Amici della Danza al Teatro Politeama Boglione con “Le Quattro stagioni” di Vivaldi

Il balletto sarà accompagnato dalle musiche d’impronta arcadica di un Vivaldi in stato di grazia, per la gioia del pubblico che potrà godere di atmosfere meravigliose e senza fine. La primavera, con i colori ed i profumi, anticamera dell’estate in cui prende il sopravvento il desiderio di libertà. L’autunno, il tempo di raccolta e riflessione, in cui si comprende il senso di ciò che è stato compiuto. L’inverno, con il silenzio... la riflessione... l’abbandono. Morale: sempre ritorna a trionfare la primavera e la rinascita della vita.