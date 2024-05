A Dogliani tutto pronto per il Festival della Tv: due i premi speciali della tredicesima edizione

Diversità e inclusione e Sostenibilità sono i temi al centro di due speciali cerimonie e talk dedicati: nel programma della tredicesima edizione per la prima volta sono stati assegnati due premi, promossi dal Festival della TV insieme a due partner speciali, Pulsee Luce e Gas (Gruppo Axpo Italia) e Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



Diversità e inclusione sono temi centrali per Axpo Italia, quarto operatore energetico nazionale e che, anche grazie al suo brand per le utenze domestiche Pulsee Luce e Gas, è impegnata in azioni che mettono al centro le tematiche D&I: dal sito (www.pulsee.it) genderless, alle attività a sostegno della comunità Lgbtqia+ tra cui il supporto del progetto Casa Arcobaleno, alle azioni dedicate alla popolazione aziendale che agevolano la genitorialità e l’ideale bilanciamento vita-lavoro riconoscendo loro permessi aggiuntivi così come ai caregiver familiari.

Come da impegni del suo Profilo di sostenibilità, Axpo persegue l’obiettivo della gender equality in un settore, quello dell’energia, votato tradizionalmente al maschile e già oggi la società vede una popolazione femminile al 47% sul totale dei dipendenti tra le sedi di Genova, Milano e Roma. Un’attitudine che ha favorito la collaborazione con Festival della TV e la decisione di assegnare il Premio Gender Equality a Monica Maggioni, indicata come figura esemplare nelle fila dell’informazione nazionale e internazionale, che ha nel tempo dimostrato come l’essere donna non debba costituire né uno svantaggio né un’opportunità.

Il riconoscimento verrà consegnato sul palco di Piazza Umberto I venerdì 24 maggio alle 19.10



«L’attenzione ai temi legati alla D&I dovrebbe essere naturale in ogni contesto professionale che ha consapevolezza del presente e visione del futuro e la speranza è che molto presto non si avverta più l’esigenza di ribadirne la centralità. Commenta Alicia Lubrani CMO, Corporate Communication Director di Axpo Italia e Head della Business Unit Pulsee Luce e Gas. “Come Pulsee Luce e Gas aggiungiamo un altro tassello al nostro percorso e siamo particolarmente orgogliosi di avere l’opportunità di portare un ulteriore elemento di dibattito ad un contesto già qualitativamente significativo come il Festival della TV. Riconoscere i meriti ad una giornalista che rappresenta, per percorso professionale ed esperienze dall’ampio respiro internazionale, un esempio straordinario di women empowerment è un grande onore per noi. Siamo fiduciosi possa essere ancora una volta un elemento differenziante e d’ispirazione per tutti i nostri stakeholders: dai clienti ai partner, ai media».



Non meno centrale il tema della Sostenibilità, un ​​riconoscimento che il Festival della TV propone per il primo anno con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e riservato a quei giornalisti che si sono contraddistinti nell'affrontare le sfide dell'emergenza climatica e della sua comunicazione trasformandola in un'occasione per il supporto allo sviluppo e all'attivazione di un turismo responsabile nei confronti dell'ambiente, dell'economia e della società locale. Il Premio Sostenibilità sarà conferito a Vincenzo Venuto, biologo, divulgatore scientifico, autore televisivo e notissimo conduttore televisivo di Melaverde su Canale 5. Gli obiettivi dell’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sono al centro del progetto di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per un turismo sostenibile capace di superare la sfida tra presenze turistiche, natura e paesaggi Unesco. Il premio a un divulgatore come Venuto che da sempre mette al centro del suo lavoro l’equilibrio tra uomo e natura, abbraccia dunque la più sfidante attualità.

Il riconoscimento verrà consegnato sul palco di Piazza Belvedere sabato 25 maggio alle 16.15.



«Condividendo con il Festival della tv e dei nuovi media i temi e gli approfondimenti proposti sul tema della comunicazione – spiega il direttore generale Bruno Bertero – , l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero intende quest’anno dare un segnale forte alla manifestazione. Il Premio Sostenibilità che abbiamo voluto proporre per la prima volta in questa occasione, insieme con il Festival, nasce per dare un riconoscimento a quei giornalisti che si siano particolarmente distinti per l’impegno in favore della divulgazione di tematiche green, sociali e a tutela dell’ambiente. Siamo quindi lieti di assegnare la prima edizione di questo Premio a Vincenzo Venuto, divulgatore scientifico e amante della natura che, attraverso il proprio lavoro, ha saputo far conoscere al grande pubblico l’importanza della biodiversità. Il Premio è anche un pretesto per raccontare il nostro impegno come ente che promuove la destinazione turistica di Langhe Monferrato Roero, a dieci anni dal riconoscimento UNESCO, nella costruzione di percorsi sempre meno scontati, che possano proporre un nuovo modello di turismo consapevole e responsabile. Le nuove sfide che ci attendono riguardano infatti la responsabilità di preservare il nostro territorio, con le sue peculiarità e specificità di paesaggi, i suoi prodotti tipici, la sua identità e le sue comunità locali. E così anche le sue fragilità. Pensiamo a quello che sarà il turista del 2030, quando nel mondo viaggeranno 1 miliardo e 800 mila persone, contro le 980 milioni di adesso. E vogliamo orientare il modello dell’offerta essendo concreti nella direzione dell’Agenda 2030, proponendo una fruizione del territorio lenta e rispettosa e percorsi di responsabilizzazione dei cittadini, degli operatori e quindi anche dei turisti».