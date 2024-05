A Le Vele Alassio, nel weekend splende sempre il sole!

Siete pronti per un altro sabato all'insegna della buona musica e del divertimento nel Club più bello della Liguria?

Sabato 25 dalle ore 23:00 vi aspettiamo a Le Vele con il nostro nuovo party Stylhertz!



Ballerete con la musica di tre differenti djs che vi faranno sognare al ritmo dell'estate con uno speciale open format musicale. In consolle inordine di apparizione: Tigani, Stefano Pain e Giorgio V.



Per lanciare la serata tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 01:00 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia, mentre nella prima ora dall'apertura l'ingresso sarà gratuito per le prime 300 persone che si segneranno nella lista Free Entry.



Parola d'ordine di questa stagione estiva 2024 sarà la "Qualità" per portare in alto non solo il nome del Club, ma anche della nostra città di Alassio, favorendo - appunto - un turismo di qualità.



Per sostenere questa causa tutti i lavoratori del settore accoglienza della provincia di Savona e Imperia godranno di un prezzo agevolato per

i nostri eventi. Tutti i titolari delle attività inerenti all'accoglienza che desiderano aderire alla nostra iniziativa sono pregati di inoltrarci via e-mail a info@levelealassio.it il nome della loro attività e il nome e cognome di tutti i loro dipendenti.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Inoltre, se siete residenti ad Alassio e Albenga, avrete prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al Club per i clienti con prenotazione del tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!



Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 25th May 2024



Join the coolest party ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 25th May 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ

LINE UP (A-Z)

Giorgio V.

Stefano Pain

Tigani



TIMETABLE

23:00 > 01:30 - Tigani

01:30 > 03:30 - Stefano Pain

03:30 > 05:00 - Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-25th-may-2024--158132/channel--le-vele



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721