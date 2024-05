Bra, da lunedì 6 maggio diverse modifiche temporanee alla viabilità

Prendono il via lunedì 6 maggio 2024 i lavori di asfaltatura di via Trento e Trieste e di piazza Giolitti, nel tratto compreso tra via Icilio Ronchi della Rocca e via Montegrappa. Salvo ritardi dovuti alle condizioni meteo avverse, l’intervento dovrebbe concludersi entro quattro giorni.



Per consentire lo svolgimento dei lavori verranno introdotte alcune modifiche alla viabilità: verrà istituito un senso unico di marcia su via Trento e Trieste in direzione viale Risorgimento a partire dall’altezza di via Gorizia;



chi al contrario arriva da via G.B. Gandino diretto verso la stazione ferroviaria, dovrà percorrere il perimetro esterno di piazza Giolitti per poi proseguire su via Caduti del Lavoro e via Gorizia. Su queste ultime due vie verrà disposto un senso unico di marcia.



Inoltre, sempre a partire da lunedì 6 maggio si eseguirà il rifacimento del marciapiede su via G.B. Gandino nel tratto compreso tra via Fratelli Allocco e via Palestro, che comporterà l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati nel tratto interessato.



Infine, mercoledì 8 maggio si procederà ad asfaltare strada Montenero tra i numeri civici 3 (in corrispondenza della rotonda antistante clinica Città di Bra) e 39, con la conseguente istituzione di un senso unico alternato gestito da impianto semaforico e divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto interessato. I lavori dovrebbero protrarsi per due giorni.