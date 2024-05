“Famiglia sei Granda” ritorna con oltre un mese di appuntamenti dal 10 maggio al 16 giugno a Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Vinadio

Venerdì 10 maggio 2024 alle ore 21, presso la palestra dell’istituto Cnos-Fap di Fossano (ingresso da via San Francesco) Johnny Dotti apre la XII edizione di “Famiglia sei Granda” con “Sogna ragazzo sogna”, una chiacchierata a ingresso libero aperta a tutti con il noto pedagogista, docente universitario e imprenditore sociale, non ché padre di quattro figli. Gli appuntamenti della grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia che si festeggia il 15 maggio di ogni anno, continuerà fino al 16 giugno proponendo iniziative rivolte a grandi e piccoli anche a Bra, Busca, Cuneo e Vinadio. Per avere maggiori informazioni e restare sempre aggiornati sul programma di F6G 2024 consultare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.

Johnny Dotti è amministratore delegato di ON impresa sociale, presidente di È-one abitare generativo. Pedagogista e imprenditore sociale, è stato presidente di CGM e di Welfare Italia servizi. È tra i fondatori di Comm.On!, associazione che sviluppa iniziative e progetti di economia generativa. Ha guidato per sei anni, dal 2002 al 2008, il gruppo cooperativo Cgm (il Consorzio Gino Matterelli, la più grande rete italiana della cooperazione sociale con 1.100 cooperative associate) di cui è stato consigliere delegato. In Università Cattolica dirige il Laboratorio Analisi e gestione di fenomeni sociali complessi attivo presso la cattedra di Sociologia.

Il calendario completo degli appuntamenti di “Famiglia sei Granda” 2024:

Domenica 12 maggio 2024, dalle ore 15.30 alle 19, a Fossano (via Roma), “Famiglie in festa!”, un pomeriggio da passare in famiglia con giochi, danze e laboratori. Tante le attività proposte per farsi coinvolgere dalle emozioni: “Giochiamo come una volta” (Borghi cittadini), “L’albero della famiglia” (Centro Diurno Mosaico), “Giochi in movimento” (Scout Fossano), “Creare in libertà” (Associazione Arcipelago), “Maxi giochi” (Azione Cattolica), “Attenti al fuoco!” (Associazione Nazionale Vigili del fuoco volontari – GDS Fossano), “Fai la tua mossa!” (Circolo Scacchistico “Torri d’Acaja”), “Balliamo sul mondo” (Doposcuola CAP e Scuola danza Milord) e “Quadri con le biglie” (Centro Famiglie Fossano).

Domenica 19 maggio 2024 dalle ore 11 alle 18 a Busca, presso “Ingenium”, il parco-museo dell’ingenio (via Monsignore Ossola), “A tavola col mondo”, undicesima edizione della festa interculturale buschese, con famiglie provenienti dai diversi continenti. Dopo il classico pranzo in modalità pic-nic, sono in programma giochi, canti e balli tradizionali, oltre a giochi itineranti per le famiglie, per vivere come una festa la tematica dell’accoglienza e della condivisione.

Sabato 25 maggio 2024 a Busca, presso piazza Papa Giovanni Paolo II – Parco del Maira, alle 10.30 piantumazione dell’albero della Leva 2023, alle 14.30 “Color fun”, corsa non competitiva di colori, musica, festa ed allegria. La duplice iniziativa è organizzata in occasione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto, nell’ambito delle numerose attività promosse dall’amministrazione comunale, tra cui il parco-giochi diffuso, realizzato negli ultimi due anni su diverse piazze cittadine. Al mattino i protagonisti sono i più piccoli: nell’inverno demografico che si sta attraversando, i nuovi nati sono preziosi, per questa ragione li si festeggia con la messa a dimora di un albero, che andrà ad abbellire il Sentiero sul Maira in via di allestimento. Nel pomeriggio si prosegue con una corsa non competitiva aperta a tutti, adatta ad ogni età, in un’esplosione di colori naturali ed allegria.

Martedì 21 maggio 2024 alle ore 17 a Cuneo, presso il Rondo dei Talenti (rondo Garibaldi), “IncontrarSI – Adolescenti in relazione”, racconti e percezioni da 10 anni di percorsi sull’affettività e sessualità nelle scuole superiori della provincia di Cuneo.

Lunedì 20 maggio 2024 alle ore 21 a Bra, presso il Cinema Vittoria (via Cavour 20), serata dedicata alle famiglie con malati di Parkinson con la proiezione del film “Un tango per la vita”.

Domenica 2 giugno 2024 a Bra “Famiglie in festa”. Alle ore 9.00 in piazza Caduti della Libertà, “Bici in città”, biciclettata non competitiva a cura della Uisp. Dalle 14.30 presso i Giardini del Belvedere, pomeriggio di intrattenimento per bimbi e ragazzi con giochi e spettacolo di burattini.

Domenica 16 giugno dalle ore 10.30 alle 18 a Vinadio, presso il Forte Albertino, “Famiglia, relazioni e futuro. Come crescere insieme nel mondo digitale?”, dialogo con Andrea Galluzzi, Professore incaricato di Filosofia della tecnica presso il Dipartimento di Teologia, Filosofia e Scienze Umane dell’Università di Sophia a Loppiano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Festa diocesana della Famiglia organizzata dagli ufficio diocesani della famiglia della Diocesi di Cuneo-Fossano in collaborazione con le associazioni e i movimenti per la famiglia.