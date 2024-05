La Morra, la giovane Sara Moscone nell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba

Orgoglio e soddisfazione per la giovane imprenditrice agricola Sara Moscone, entrata nell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. A sancirlo, la firma con una penna rossa sul Grande Libro dell’Ordine, il collare con lo stemma e il tocco sulla spalla con il Tralcio di vite da parte del Gran Maestro.



La cerimonia d’investitura è avvenuta domenica 21 aprile nelle splendide sale del Castello di Grinzane Cavour, dove a metà ‘800 visse per alcuni anni il conte Camillo Benso (fu anche sindaco del paese), ora diventato museo, ma anche sede dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, confraternita nata nel 1967 con lo scopo di «Difendere e diffondere ovunque la genuina gastronomia, i vini e gli altri prodotti meravigliosi ed inconfondibili della terra di Alba e delle Langhe», terra diventata Patrimonio dell’Umanità Unesco.



Sara Moscone, dopo una formazione lontana dalla viticoltura, ha assecondato il richiamo alle sue radici, perché il vino scorre nelle vene della sua famiglia da oltre cento anni. La passione per il nettare di Bacco e l’amore per la terra d’origine si proiettano nel futuro, grazie alla sua intraprendenza, che esprime presso le Cantine Fratelli Moscone di La Morra (regione Cerreto, 8).



Provare per credere giovedì 9 maggio, dalle ore 19.30, con l’appuntamento Aperitivo al tramonto. La scusa è buona per degustare 3 calici di vino al costo di 15 euro e piattini in abbinamento 5 euro.



E visto che l’evento si chiama “Apperò”, va da sé che protagonista sarà anche l’intrattenimento. A scaldare l’ambiente ci saranno i Gemelli del Gol con il solito carico di ironia, spensieratezza e divertimento al ritmo di musica.



Info e prenotazioni al numero 3318705697 (Alison) per un’iniziativa da segnare al volo. Nel frattempo, alla salute!