WRA Nightless, lo show nello show

Balla con Faber, entra nel Guinness World Record, diventa anche tu parte della storia. Questo l’invito che la crew di Faber Moreira lancia a tutto il pubblico della notte, atteso da tutto il Nord Italia per partecipare alle notti più infuocate di entusiasmo dell’attacco al record, quelle in cui ci si gioca il tutto per tutto e l’adrenalina è a mille.

Merito anche dello straordinario spettacolo garantito, ogni notte, da musicisti e performer, acrobati e vocalist di primissimo livello e delle danze aeree a cura degli artisti di Sturdust Show.

Sospese a mezz’aria, stupende ballerine volteggeranno tra teli di seta e cerchi di stelle. Ci saranno incredibili effetti speciali, luci laser e sorprese che, ad oggi, non è possibile rivelare.

«Nelle WRA Nightless, sabato 18 maggio, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio, si potrà accedere sempre liberamente all’area esterna, ma, dalle 22.30, occorrerà un biglietto per quella interna», anticipa Faber Moreira. «Abbiamo deciso di rendere i ticket disponibili fin da ora sul sito wrafestival.it, per permettere alle persone di prenotare subito il proprio posto e partecipare pienamente all’esperienza. Sarà davvero incredibile: troppe emozioni si sommano per descrivervi le scenografie luminose e gli spettacoli acrobatici, le danze aeree e le performance degli artisti che abbiamo coinvolto. Posso solo assicurarvi che saranno notti spettacolari, sorprendenti, in cui nulla, assolutamente nulla, si potrà dare per scontato».

Ad oggi è ancora possibile acquistare la prevendita di 3 serate WRA Nightless a 40 euro, mentre un solo ingresso costerà 15 euro.

Inoltre, sul sito è possibile prenotare (telefonando al 328 217.60.21) anche il servizio navetta, per godersi la serata senza pensieri legati al viaggio e al parcheggio. Le linee previste sono 4:

Linea 1 Savigliano-Saluzzo

Linea 2 Sampeyre, Venasca, Piasco, Verzuolo, Manta, Saluzzo

Linea 3 Paesana, Barge, Envie, Revello, Saluzzo

Linea 4 Pinerolo, Cavour, Saluzzo.

Attualmente sul sito wrafestival.it è possibile anche scoprire i menù e prenotare le cene di mercoledì 15 maggio a cura di Interno2, giovedì 16 maggio con Il nuovo Monarca, venerdì 17 maggio con Golden Cock Gastopub, sabato 18 maggio con Alkìmia, domenica 19 maggio con Excalibur cafè pub, lunedì 20 con La Gallina Bianca, martedì 21, con Interno2 per la Cena dei Dj, mercoledì 22, ancora con Interno2 per la Cena degli Sponsor, giovedì 23 con il Ristorante Monviso, venerdì 24 con Interno2, sabato 25 con il Corona Grossa nella grande notte in cui Faber arriverà al traguardo del record delle 240 ore alla consolle. È già prenotabile anche il tavolo per la serata di gala di domenica 26, con la cena a cura di Interno2, mentre la prevendita di questa serata dev’essere ancora aperta.

«Abbiamo già rivelato molto, ma tenendo d’occhio il sito e i prossimi articoli si potranno scoprire nuove curiosità», conclude Faber, invitando:« Questo record è per me una grande sfida, un progetto folle e ambizioso, ma avrebbe poco sapore se non potessi condividerlo con la gente, con chi ama la musica e ballare, con chi, come me, è convinto che il divertimento, quello buono e vero, si vive ridendo, ballando, senza sballarsi, cercando di superare i propri limiti, consci che da soli si fa poco e il sostegno degli altri è fondamentale. Spero che il pubblico partecipi caldo e numeroso, e che questo record diventasse un sogno condiviso, una festa per Saluzzo, il Piemonte, l’Italia e tutti gli amici della notte».