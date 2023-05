Rifreddo flagellato dal maltempo: inizia la conta dei danni

Il maltempo ha imperversato per tutto il week-end colpendo particolarmente la Valle Po. Frane e allagamenti si sono, infatti, verificate un po’ in tutti i Comuni e Rifreddo non ha fatto purtroppo eccezione. Movimenti franosi si sono registrati sulle due strade che portano alla Madonna del Devesio dove in un caso è stato necessario provvedere alla chiusura della carreggiata.

Un altro movimento di terreno si è verificato in via Mercallè e numerosi sono state le esondazioni del reticolo idrico minore. Anche il Po ha creato preoccupazione invadendo parte della pista ciclabile che lo affianca così come si è dovuto provvedere alla chiusura della piazza principale del paese a causa del livello dei canali dei Molini.

“L’emergenza - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - era ampiamente prevista e grazie a questo abbiamo potuto attrezzarci. Infatti già da venerdì abbiamo aperto il C.O.C. (Centro operativo comunale) attivando la locale Squadra di Protezione civile che insieme al vice sindaco Elia Giordanino ha monitorato per l’intera emergenza i punti sensibili e fatto intervenire operai e mezzi per risolvere le varie criticità. Un lavoro intenso sia dal punto di vista organizzativo che economico che ci ha permesso di limitare i danni e per i quale ci tengo a ringraziare tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati in questa emergenza.”

Passato il pericolo gli amministratori stanno effettuando un ulteriore monitoraggio del territorio per verificare altri eventuali danni ed hanno già data mandato di procedere, in somma urgenza, a mettere in sicurezza le parti del territorio colpite dal nubifragio.