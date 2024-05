Marco Taradash: “Gli Stati Uniti d’Europa subito!”

"Siamo per gli Stati Uniti d'Europa subito! Non c'è più tempo. Questo progetto non è più rinviabile negli interessi di tutti i popoli europei e dei valori democratici. Serve una politica estera comune, una difesa comune e la riforma dei trattati con il superamento del diritto di veto".

Così Marco Taradash, Nadia Gallo, candidati alle europee nel Nord-Ovest e Flavio Martino e Alice Depetro candidati alle elezioni regionali per la lista Stati Uniti d'Europa, hanno dichiarato durante l' incontro tenutosi ieri a Saluzzo presso il Caffè Principe coordinato da Alberto Crosetto, candidato alle elezioni comunali.

"Il Piemonte deve tornare ad essere la locomotiva di sviluppo che è stata in passato, con una regione che ottemperi al suo ruolo di programmazione, capace di rendere sanità e trasporti efficienti, capace di promuovere politiche per l' Ambiente, per i giovani e per le fasce deboli", hanno aggiunto Flavio Martino e Alice Depetro nel presentare la loro candidatura alle elezioni regionali.