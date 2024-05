Corso sull'utilizzo del defibrillatore semi automatico a Madonna dell'Olmo di Cuneo

L’iniziativa fa seguito all’inaugurazione della nuova postazione con DAE in Piazza della Battaglia dello scorso febbraio. Un importante traguardo, raggiunto anche grazie al sostegno di istituzioni, aziende del territorio e privati, che ne hanno fin da subito colto l’importanza: il DAE è, infatti, uno degli strumenti più efficaci per intervenire tempestivamente e aumentare sensibilmente il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco prima dell’arrivo dei soccorsi.