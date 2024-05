Ciclismo, successo per la cronoscalata delle Vasco Ronde

Successo per la prima edizione ufficiale della "VascoRonde", gara ciclistica a cronometro in salita per biciclette da strada.

Organizzata in seno all'ente ACSI a cui l'Associazione di Monastero Vasco - Mo.Va Bike, si è svolta ieri, sabato 4 maggio.

"Abbiamo vinto la sorte del mal tempo e gli improvvisi rovesci di pioggia che già l’anno scorso ci aveva obbligati ad annullare la gara ciclistica - dicono gli organizzatori - Sabato, già dalle 13.30, appena aperte le iscrizioni al campetto di Monastero Vasco hanno iniziato ad arrivare i primi corridori, molto incuriositi dalla formula delle due cronoscalate che ci siamo inventati e sono poi partiti alla scoperta del nuovo percorso seguendo le numerose ed evidenti frecce indicatrici, da giorni sistemate lungo tutto il tracciato. Qualcuno ha anche utilizzato la traccia sul proprio gps, scaricandola dal sito www.movabike.org"

La prima scalata saliva da Niere, non lontano da Vasco, fino ai boschi sopra l’Alma di Frabosa Sottana. La seconda salita raggiungeva, da via del Lume, la graziosa chiesa di San Lorenzo.

"Ringraziamo Comune di Frabosa Sottana per averci concesso il transito e allo stesso modo il parroco di Monastero Vasco, don Riccardo Agosti, che ci ha permesso di organizzare l’arrivo finale sul piazzale proprio sotto la cappella. L'evento si è svolto nel migliore dei modi, grazie anche alle segnalazioni e il dispiegamento dei numerosi volontari lungo l’intero tracciato."

Buona anche l'organizzazione delle prove.

"Avevamo previsto un tempo massimo di 45 minuti di trasferimento fra le due partenze e, dunque, i concorrenti hanno potuto gestire al meglio la gara. - concludono gli organizzatori - "Impeccabile il lavoro dei cronometristi coordinati da Edmondo Caretti. Fondamentale è stata collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo di Cuneo che ha creduto nella nostra nuova proposta accogliendo questa gara nel Campionato Provinciale Montagna ACSI di quest’anno. Ma soprattutto il grazie più grande va a tutti soci e gli amici dell’Asd Monastero Vasco che hanno vigilato i punti strategici del percorso per rendere sicuro il passaggio dei ciclisti in gara. Gli iscritti e partenti sono stati trentotto, un numero esiguo da leggere, ma considerato un discreto risultato, compreso nel range di richiamo di questo tipo di gare. Tirando le somme, in ASD Monastero Vasco siamo comunque soddisfatti, perché lo scopo, dopo l’annullamento dell’anno scorso era di provare la funzionalità dell’organizzazione, risultata validissima a detta di tutti, e l’accettazione da parte dei corridori, che al temine ci hanno espresso tutti commenti positivi."