Al Toselli di Cuneo "Scritto sul mio corpo", la coreografia della Compagnia EgriBiancoDanza

La stagione 2023-24 di Interscambi Coreografici Cuneo, realizzata dalla Fondazione Egri per la Danza, dà appuntamento al pubblico cuneese un ultimo appuntamento dedicato alla creazione coreutica contemporanea.



Sabato 11 maggio alle ore 21 andrà in scena al Teatro Toselli “Scritto sul mio corpo”: produzione della Compagnia EgriBiancoDanza, presenta al pubblico una liturgia corale sulle esperienze interiori e sulla fragilità della condizione umana, permeata da un desiderio-necessità di creare un dialogo con il pubblico. Lo spettacolo nasce infatti da una sperimentazione, realizzata durante l’esperienza delle restrizioni e del distanziamento sociale degli anni della pandemia, che ha visto interagire danzatori, spettatori e coreografo nella creazione di una “coreografia condivisa” sviluppata grazie all’interazione tra creazione coreutica e commenti ed esperienze del pubblico. Opera di Raphael Bianco, la coreografia presenta la colonna sonora originale firmata dai BowLand, band di origine iraniana che unisce elementi di musica elettronica e trip hop, finalisti dell’edizione 2018 di X-Factor.



La serata sarà inoltre l’occasione per inaugurare un progetto di coinvolgimento delle scuole di danza cuneesi, avviato dalla Fondazione Egri per la Danza nel corso della stagione 2023/24. A precedere la coreografia sarà infatti una breve esibizione coreografica della scuola di danza cuneese “La Maison de la Danse”, sviluppata attraverso incontri con lo staff della Fondazione Egri per la Danza durante il palinsesto di Interscambi Coreografici: l’intervento è il risultato di un progetto pilota che ha coinvolto proprio la scuola cuneese e che verrà ampliato nel corso della prossima stagione coreutica attraverso un bando ad hoc. Questa iniziativa, che rientra tra le attività che la Fondazione ha realizzato nel corso dell’anno per consolidare e ampliare i propri legami con le realtà culturali ed educative del territorio, intende riconoscere un ruolo attivo alle scuole di danza, che hanno dimostrato un forte interesse e una presenza costante durante la stagione attuale, partecipando agli spettacoli proposti insieme a vari workshop.



Al tema dell’audience engagement è infine dedicato il consueto appuntamento de IPuntiDanza - Incontri con la Fondazione Egri, previsto il 7 maggio alle ore 18.00 al Rondò dei Talenti: l’appuntamento, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà l’occasione per approfondire i processi creativi alla base del lavoro della compagnia EgriBiancoDanza, con un focus sulla coreografia che verrà presentata al Teatro Toselli, il tutto attraverso uno scambio partecipativo con il pubblico.