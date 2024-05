Il jazz va a teatro: Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo al Marenco di Ceva

Dopo il tutto esaurito fatto registrare nel concerto al Teatro di Caraglio , si replica: Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo saranno ospiti nel salotto buono di Ceva, il Teatro Marenco di recente splendidamente restaurato, per una serata di grande jazz, venerdì 10 maggio, alle ore 21.

L’orchestra jazz sarà diretta per l’occasione dal Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte; madrina e presentatrice della serata sarà Anna Bongiovanni, speaker di Radio Blu Italia, in un concerto alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band.