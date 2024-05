La città di Ceva invasa dai giovani calciatori per il “Futsal Day 2024”

Grande successo per l’evento “Futsal Day 2024”, a cura della AMA Brenta Calcio Ceva, con il coordinamento regionale FIGC, presentato presso il Municipio di Ceva nell’ambito della mostra mercato LaPrima, che si è svolta in città tra venerdì 4 e domenica 5 maggio. Le partite del torneo si sono disputate al campo sportivo di Ceva, nel pomeriggio di sabato.

Nella sala consiliare del Comune, il sindaco Vincenzo Bezzone ed il vicesindaco ed assessore allo Sport Lorenzo Alliani, insieme con il presidente dell’Ama Brenta Ceva Filippo Patetta, hanno accolto una nutrita delegazione del Settore Giovanile Scolastico Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta: Luciano Loparco (Coordinatore Regionale), Massimo Modenese (Referente Regionale Calcio a 5), Filippo Muscolo (Collaboratore Tecnico), Felice Pozzo (Collaboratore Tecnico e Responsabile Organizzativo).

“Una bella giornata all’insegna dell’amicizia, della formazione e dello sport - ha detto il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. La partecipazione di una ventina di squadre, dimostra la vivacità e la qualità del mondo calcistico della nostra città, soprattutto nel Settore Giovanile”.

“Questa amministrazione ha sempre creduto nell’importanza del mondo sportivo - ha sottolineato il vicesindaco, assessore allo Sport Lorenzo Alliani -. E lo abbiamo dimostrato cin i fatti: impianti fruibili da tutti gratuitamente e un investimento per lo sport in generale che si aggira sui 700mila euro in cinque anni. Lo sport è un tassello fondamentale per la crescita dei più piccoli ed ha in sé un forte ed importante valore sociale ma, oltre a queste importanti valenze, lo sport è anche promotore e motore di economia. I ragazzi e le loro famiglie visitano Ceva, soggiornano qui per una giornata intera e spesso ritornano a trovarci”.