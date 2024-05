A Busca, nel weekend, la piantumazione dell'albero della Leva 2023 e la Color Fun

Sabato 25 maggio a Busca, per "Famiglia sei Granda", presso piazza Papa Giovanni Paolo II - Parco del Maira, alle 10.30 piantumazione dell’albero della Leva 2023, alle 14.30 “Color fun”, corsa non competitiva di colori, musica, festa ed allegria.



La duplice iniziativa è organizzata in occasione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto, nell’ambito delle numerose attività promosse dall’amministrazione comunale, tra cui il parco-giochi diffuso, realizzato negli ultimi due anni su diverse piazze cittadine.



Al mattino i protagonisti sono i più piccoli: nell’inverno demografico che si sta attraversando, i nuovi nati sono preziosi, per questa ragione li si festeggia con la messa a dimora di un albero, che andrà ad abbellire il Sentiero sul Maira in via di allestimento. Nel pomeriggio si prosegue con una corsa non competitiva aperta a tutti, adatta ad ogni età, in un’esplosione di colori naturali ed allegria. Gli appuntamenti della grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia che si festeggia il 15 maggio di ogni anno, continueranno fino al 16 giugno proponendo iniziative rivolte a grandi e piccoli anche a Bra, Busca, Cuneo e Vinadio.



Per avere maggiori informazioni e restare sempre aggiornati sul programma di F6G 2024 consultare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.