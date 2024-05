Caccia al tesoro nelle Langhe, oltre 800 partecipanti divisi in più di 220 equipaggi per la 14esima edizione

Mercoledì 1° maggio 2024 si è tenuta la Caccia al Tesoro nelle Langhe, giunta alla sua XIV edizione e ambientata tra le suggestive colline patrimonio UNESCO e la Città di Alba, organizzata dall’Associazione Turismo in Langa con il patrocinio del Comune di Alba, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, dell'Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d'Alba e della Strada del Barolo e grandi vini di Langa e con la collaborazione della Onlus Salva le Api di Sanfrè e del Baladin Open Garden.

L’avventura ha avuto inizio ad Alba e ha permesso ai partecipanti di avventurarsi alla scoperta dei tratti più belli delle Langhe. Tra le tappe, oltre alle cantine che aderiranno all’iniziativa, sono stati privilegiati i padiglioni di Vinum ad Alba (CN).

Ma non è finita qui! Per la prima volta nella storia della Caccia al Tesoro nelle Langhe, l’Associazione Turismo in Langa ha voluto donare una parte degli incassi ottenuti dall’iniziativa (2 euro per ogni squadra iscritta) alla ONLUS Salva la Api di Sanfrè (CN), in un’ottica di sostenibilità etica e ambientale. La somma sarà impiegata in progetti di salvaguardia dell’ambiente e della sopravvivenza delle api portati avanti dalla ONLUS che si impegna a seminare campi di piante mellifere e reinserire concretamente alveari in natura per mitigare gli impatti negativi del cambiamento climatico e delle minacce che l’apicultura affronta quotidianamente.

Come lo scorso anno, anche questa edizione è stata messa alla prova dalla pioggia che ha accompagnato i giocatori durante la giornata. Tuttavia, ciò non ha impedito loro di poter godere delle bellezze del territorio in tutte le sue forme. Infatti, il bilancio della XIV edizione della Caccia al Tesoro nelle Langhe svoltasi il 1° maggio 2024 è più che positivo, con oltre 800 partecipanti divisi in più di 220 equipaggi. Di questi, più di 100 persone divise erano “repeaters”, ovvero coloro che avevano già partecipato ad almeno una Caccia al Tesoro nelle Langhe organizzata dall’Associazione Turismo in Langa, dimostrando un’importante capacità di fidelizzazione del format.

Sono stati ideati otto diversi itinerari in modo tale che le squadre partecipanti potessero distribuirsi su più percorsi omogenei per caratteristiche, piacevolezza e lunghezza.

La città di Alba è stata il punto di partenza per tutti gli itinerari. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire - con prove, visite e degustazioni – i borghi delle Langhe, in modo accattivante e coinvolgente. Tappe privilegiate, oltre alle cantine che hanno aderito all’iniziativa, sono stati i padiglioni di Vinum, Baladin Open Garden di Piozzo (CN) e i Comuni di Bossolasco, Diano d’Alba, Rodello e Cissone.

Ma le belle notizie non sono finite qui! In occasione dei 10 anni nell’UNESCO del territorio vitivinicolo di Langhe Monferrato e Roero, la Caccia al Tesoro verrà replicata nel Monferrato degli Infernot la prossima domenica 19 maggio 2024. L’iniziativa sarà promossa dai Comuni dell’Unione del Monferrato degli Infernot, in collaborazione con l’Associazione Turismo in Langa, con il patrocinio dell’ATL Alexala e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

I singolari infernot, locali sotterranei utilizzati tradizionalmente per conservare le bottiglie di vino, il patrimonio storico e culturale e le eccellenze enogastronomiche saranno la mappa di gioco per un’intera giornata da trascorrere in compagnia di amici e parenti. Giocando in squadra, i partecipanti andranno alla ricerca di indizi attraverso l’avvincente discesa nelle cantine scavate sottoterra, degustazioni e visite guidate delle attrazioni culturali dei Comuni dell’Unione.

Per partecipare alla Caccia al Tesoro nel Monferrato degli Infernot è necessario iscriversi sul sito www.turismoinlanga.it, compilando l’apposito form d’iscrizione.