Chiusa via Santa Maria a Mondovì dopo le frane causate dal maltempo della notte

Sono almeno tre le frane che si sono verificate a Mondovì, in via Santa Maria, in seguito al forte temporale che si è abbattuto questa notte sulla Città.

Al momento la strada, nel rione Carassone, è chiusa al traffico a tempo indeterminato, per consentire la messa in sicurezza e le valutazioni del caso.

Smottamenti anche prossimità di via del Cottolengo, interessata dai lavori per "Rendis" e chiusa al traffico a più riprese nelle scorse settimane per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.

Il sindaco, Luca Robaldo, fa sapere che in tutta la città si sono verificate criticità legate alla "bomba d'acqua" della notte scorsa.