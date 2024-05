Ultimo appuntamento con i "Dopocena in Corale", domenica alle 18 in Sala San Giovanni a Cuneo

Siamo giunti all'ultimo appuntamento con i "Dopocena in Corale".

Domenica 12 maggio 2024, alle ore 18,00 si terrà in Sala San Giovanni (via Roma, n. 4) il concerto CHOIR IS sChOOL in cui si esibiranno i cori scolastici dell'IIS "G. Govone" di Alba ed dell'IIS "S. Grandis" di Cuneo.

L'evento costituisce il coronamento della collaborazione sviluppatasi nel corso dell'anno 2023/2024 tra l'Istituto Grandis e la Società Corale Città di Cuneo, che ha affiancato il prof. Giacomo Vittone nelle fasi di ideazione e strutturazione del percorso didattico-musicale, garantendo inoltre l’essenziale presenza del collaboratore e pianista accompagnatore Francesco Maria Corso.

La proposta, rivolta a tutti gli studenti della scuola, senza vincoli legati alla classe o all’indirizzo di appartenenza, né ad eventuali conoscenze musicali già acquisite, assolve al duplice scopo di raggiungere in modo trasversale obiettivi educativi e relazionali, oltre a contribuire alla diffusione della cultura musicale e corale tra le giovani generazioni, nell'ambito della sfida che la Società Corale si impegna a portare avanti per i prossimi anni, ampliando e rafforzando le collaborazioni con le istituzioni del territorio ai fini della creazione di cori scolastici e giovanili.

I ragazzi dell'IIS "Grandis" ospiteranno per la serata i compagni del coro e dell'ensemble dell'IIS "Govone" di Alba, diretti dal M° Giordano Ricci.

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti

Per informazioni: coralecittacuneo@gmail.com - 3332159435