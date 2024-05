Elisa Tarasco: “Mi candido per un Piemonte ancora più forte mettendomi al servizio del territorio [VIDEO]

Elisa Tarasco, imprenditrice, è candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno.

Laureata in chimica ha maturato una solida esperienza nel settore ambientale e imprenditoriale a Torino, dov’è nata e vissuta, per poi trasferirsi a Crissolo, in alta valle Po, aprendo a Pian della Regina l’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ in cui coltiva e trasforma le erbe officinali.

“Mi candido per un Piemonte ancora più forte.

Sono una donna, un'imprenditrice e una piemontese che credo di avere l'energia, la competenza e l'entusiasmo giusti per portare avanti, insieme al Presidente Cirio, un progetto ambizioso per il nostro Piemonte: un Piemonte che sia davvero protagonista e riconosciuto per la sua importanza anche oltre i confini italiani.

Al centro di tutto, la famiglia.

Per me, la famiglia è il pilastro della nostra società. Per questo, voglio dare il massimo sostegno alle famiglie piemontesi, investendo nei servizi essenziali come la scuola. Più risorse per l'ammodernamento degli edifici scolastici, più attenzione alle scuole di montagna, asili nido e doposcuola per aiutare le famiglie e le mamme lavoratrici.

Vicino agli anziani e a chi ne ha bisogno.

Cura e attenzione anche ai nostri anziani, con servizi adeguati e facilmente accessibili: strutture accoglienti, assistenza sanitaria di prossimità, ambulatori moderni, visite mediche domiciliari e telemedicina.

Valorizzare le nostre montagne e il turismo.

Il Piemonte vanta un patrimonio paesaggistico unico al mondo, con montagne e una natura incontaminata. Dobbiamo valorizzare questo tesoro investendo nello sport e nel turismo verde. Sostegno agli impianti sportivi, nuove piste ciclabili e strade bianche, percorsi ciclo-turistici: un'offerta completa per tutti gli amanti del plein air.

Un Piemonte connesso e competitivo.

Per crescere, il Piemonte ha bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti. Potenziamento dell'aeroporto di Levaldigi, collegamenti con i principali scali nazionali e internazionali per favorire il turismo.

È necessaria la conclusione dei lavori del tunnel di Tenda per collegarci con la Francia e la Liguria. Inoltre un sistema ferroviario moderno e capillare che colleghi le nostre città in modo rapido e sostenibile, come una vera e propria “metropolitana” della provincia di Cuneo.

Agricoltura e tutela dell'ambiente.

L'agricoltura è fondamentale per la nostra economia. Più risorse per l'agricoltura di montagna, sostegno allo sviluppo dei prodotti agroalimentari e promozione delle filiere turistiche enogastronomiche. Investimenti nella ricerca e nell'innovazione per combattere i cambiamenti climatici e l'emergenza idrica attraverso nuovi bacini per l'irrigazione e la gestione delle risorse idriche anche per la lotta agli incendi boschivi.

Un Piemonte per tutti.

Credo in un Piemonte unito, dove tutti abbiano le stesse opportunità. Un Piemonte che sia attrattivo e che offra lavoro e servizi di qualità.

Sono una persona concreta e pragmatica. Non prometto miracoli, ma mi impegno a lavorare con serietà e dedizione per realizzare i miei programmi.

Conto sulla fiducia di tutti i piemontesi. Votami e insieme costruiremo un Piemonte ancora più forte e prospero.

Votami alle prossime elezioni: insieme, possiamo costruire un futuro migliore per il nostro Piemonte!”.