Elezioni: a Cardè Matteo Morena ricandidato all’insegna della continuità

Matteo Morena, 32 anni, attuale sindaco di Cardè eletto nel 2019, dopo l’esperienza da vicesindaco tra 2014 e 2019 nell’amministrazione Giuseppe Reitano, annuncia la sua ricandidatura per un secondo mandato alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.

"Cardè è un paese che merita di continuare ad essere governato con determinazione, coraggio e competenza - afferma Matteo Morena - pur nella consapevolezza della complessità dell’attuale quadro socio-economico. L'impegno che la lista ‘SìAmo Uniti Cardè’ intende proseguire è rivolto all'affermazione di un modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di equità ed efficienza, e volto a promuovere il territorio, mantenere e migliorare i servizi e la qualità della vita di ciascun cittadino".

Durante il mandato precedente, l'amministrazione ha dimostrato la propria capacità di attrarre risorse significative per lo sviluppo del paese, intercettando oltre tre milioni di euro di fondi pubblici.

Nei prossimi anni – continua Morena - continueremo a lavorare per intercettare nuove risorse da parte dell’Unione Europea per una crescita intelligente e inclusiva del nostro territorio.

Il nostro piano programmatico – conclude il candidato sindaco - vuole essere attento alle reali necessità della collettività e del territorio, ispirato ai concetti di continuità, competenza, sostenibilità, volto a migliorare le condizioni di vita sotto tutti i punti di vista: relazioni sociali ed interpersonali, arricchimento culturale, incremento del benessere, vivibilità dell’ambiente urbano ed extraurbano, condizioni di salute".

Tra i punti del programma c’è il monitoraggio e proseguimento dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica dei rii Riondino e Cionchea; realizzazione di un nuovo e ampio spazio per la biblioteca comunale nell’ex casa delle suore, all’interno dell’Ipab Asilo Manero; riqualificazione interna ed esterna del cimitero comunale, al fine di eliminare le barriere architettoniche e con un maggiore decoro degli spazi comuni; riqualificazione della palestra comunale per dotare cittadinanza e associazioni sportive locali di un nuovo fabbricato versatile e pronto per ogni utilizzo.

Ecco la squadra di "SìAmo Uniti Cardè" :

Alessandro Ponsi, 25 anni, giornalista e insegnante precario, già consigliere comunale;

Francesca Gagliasso, 32 anni, commerciante;

Francesca Reitano, 36 anni, impiegata commerciale estero, già consigliere comunale;

Ilaria Ardusso, 25 anni, impiegata amministrativa;

Lorena Bechis, 50 anni, funzionario amministrativo, già consigliere comunale;

Lidia Valinotto, 53 anni, commerciante;

Luca Abbà, 44 anni, agricoltore, già consigliere comunale;

Marta Sanziel, 26 anni, impiegata, già consigliere comunale;

Piero Busso, 38 anni, lavoratore dipendente, già consigliere comunale;

Renato Nicola, 73 anni, imprenditore agricolo, già consigliere comunale.