Elezioni, il candidato sindaco di Rocca de' Baldi Daniele Bertolino presenta la sua lista

Daniele Bertolino, candidato sindaco per il Comune di Rocca de’ Baldi, a poche settimane dalle elezioni, presenta la sua lista composta da persone motivate e spinte da un desiderio di cambiamento.

“Siamo dotati di buona volontà, con competenze e professionalità diverse ma complementari; - spiegano dal gruppo - il nostro obiettivo è collaborare per soddisfare le esigenze dei nostri concittadini, un “Progetto Comune” che porterà Rocca de’ Baldi ad essere un paese che guarda al futuro, innovativo e a misura di cittadino.

Vogliamo affrontare problemi e difficoltà quotidiane con soluzioni concrete e mirate, rispondendo alle sfide che ci verranno poste affinché il nostro paese ricominci a crescere in tutti i settori."

Ecco i componenti della squadra:

Stefano Armando, 52 anni, bancario;

Samuele Bernardi, 18 anni, studente dell’ultimo anno del Liceo Scientifico Sportivo;

Pier Giuseppe Bertone, 64 anni, manager alberghiero;

Vittorio Bongiovanni, 67 anni, artigiano in pensione;

Graziano Comino, 56 anni, commerciante;

Nadia Comino, 54 anni, impiegata amministrativa;

Raffaele Ferrua, 27 anni, bracciante agricolo;

Ilaria Fontana, 39 anni, educatrice professionale presso una struttura residenziale;

Elisa Vallauri, 47 anni operaia;

Flavio Viara, 43 anni, impresario edile

"Infine ci sono io, Daniele Bertolino - conclude il candidato sindaco - 40 anni, imprenditore agricolo, Roccadebaldese da sempre. Ho deciso di candidarmi per il mio Paese e, insieme alla mia squadra, vogliamo cercare di renderlo sempre più competitivo non dimenticando le tradizioni ma abbinando rinnovamento e miglioramento. Sono parte dell'amministrazione attuale come membro di minoranza, subentrando 3 anni fa al dimissionario Porfido. Questi anni di amministrazione mi hanno fatto capire che il governo del nostro territorio non si può basare su un singolo ma dev’essere esteso a tutta l’amministrazione.

Nel corso di questi ultimi mesi ognuno di noi si è concentrato su alcuni aspetti per i quali era più predisposto o che aveva più a cuore e che porterà avanti nel quinquennio; le opere attualmente in cantiere sono molte e sarà nostra premura concluderle, cercando nel contempo di migliorare ove sarà possibile e/o necessario. Tutto ciò affiancando le nuove iniziative che abbiamo in programma di svolgere.”