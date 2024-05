Il Partito Democratico della Granda: "Schlein a Torino per sostenere il nostro impegno"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Siamo alle battute finali di questa campagna elettorale che vedrà tante e tanti di noi chiamati al voto per elezioni amministrative, regionali ed europee.

Queste ultime settimane ci hanno visti impegnati in una moltitudine di incontri con elettori, simpatizzanti, associazioni e rappresentanti di svariati mondi e realtà.

Come PD della Granda vogliamo dunque invitare le cittadine e i cittadini della nostra provincia che guardano all’area del centrosinistra a un ultimo sforzo di divulgazione sull'importanza del voto e sul perché il voto al Partito Democratico è ancora oggi la scelta migliore che un elettorato progressista e moderato può fare.

Non lasciamoci andare alla narrazione per cui è già tutto scritto: ci sono milioni di persone in Italia deluse dalle proposte che gli emissari del governo Meloni offrono per il nostro Piemonte e per la nostra Europa! È nostro compito provare a convincerli.

Vogliamo inoltre invitarvi a un evento straordinario per il Piemonte e per L'Europa!

Il prossimo 1° giugno, alle ore 20 in piazza Solferino, Elly Schlein sarà a Torino per sostenere il nostro impegno e condividere la sua visione di un'Europa più forte e un Piemonte che si prende cura dei suoi cittadini. Insieme a lei, saranno presenti Gianna Pentenero e i candidati alle elezioni regionali ed europee per la provincia di Cuneo e la circoscrizione nord ovest.

Non perdere l'opportunità di ascoltare direttamente dai protagonisti le proposte e i progetti per il nostro futuro.

Speriamo di poter vedere tante e tanti di voi all'appuntamento del 1° giugno.

Grazie come sempre per il vostro impegno!

La segreteria del PD della provincia di Cuneo