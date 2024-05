Volley femminile: stagione agli sgoccioli per i gruppi Lab Travel Honda Cuneo

Settimana povera di gare per la Lab Travel Honda Cuneo: Serie C e Under 12 sono le uniche formazioni a scendere in campo: la prima affronta una difficile sfida con la capolista Lilliput Pallavolo, dando filo da torcere alle avversarie; la seconda conclude invece l’ultimo girone del Campionato, cedendo al 4° parziale contro le atlete del Bam Morozzo.

La Serie C di Coach Giordanetto-Guerriero si reca in trasferta a Settimo Torinese consapevole di non avere nulla da perdere. Un solo obiettivo: mettere in campo una pallavolo di alto livello, giocando al massimo delle proprie potenzialità, per riacquistare un po’ di fiducia in vista dei play-out. Traguardo parzialmente raggiunto per le atlete biancorosse che, dopo un primo set in balia delle torinesi (attualmente in prima posizione in classifica) si ridestano nei due parziali successivi, riuscendo a giocare ogni pallone e mettere in difficoltà le avversarie, che devono sudare per conquistare la vittoria. L’esperienza delle torinesi, alla fine, è decisiva: 3-0 e le atlete di Coach Giordanetto tornano a casa consapevoli del livello di gioco che possono mettere in campo. Ora testa all’ultima partita della stagione, dove una vittoria potrebbe contribuire a risollevare il morale della squadra: le avversarie saranno le torinesi del Pallavolo Montalto Dora, attualmente in 5° posizione.

L’appuntamento per l’ultimo match stagionale è per Sabato 11 maggio, ore 19:00, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[Lilliput Pallavolo – Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-9 / 25-22 / 25-16)]

Le giovanissime dell’Under 12 concludono il girone del loro primo Campionato 6vs6 giocando ben due gare nella stessa settimana: il posticipo del match contro Villanova Volley Bam le vede cedere alle padrone di casa, che mettono in campo un buon gioco. Nel match di Sabato 04 maggio invece, le cuneesi riescono a giocare con più scioltezza, riuscendo a contrastare in modo efficace il gioco delle avversarie della Farmacia Bottasso Morozzo, in 5° posizione in classifica. Le pallavoliste in erba delle Smart Coach Marro-Zaccaro concludono così al 9° posto. È il momento ora di semifinali e finali: le biancorosse lotteranno per conquistare il miglior risultato nella fascia del 16°/20° posto.

Il primo appuntamento è per Sabato 11 maggio, ore 10:30, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo, dove le gattine affronteranno il Libellula Volley Rock.

[Villanova Volley Bam – Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-16 / 25-13 / 25-9)]

[Lab Travel Honda Cuneo – Farmacia Bottasso Morozzo 1-3 (10-25 / 26-24 / 23-25 / 10-25)]

Ecco i prossimi appuntamenti della settimana:

Sabato 11/05

Ore 10:30

Under 12: Lab Travel Honda Cuneo - Libellula Volley Rock

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

Sabato 11/05

Ore 19:00

Serie C: Lab Travel Honda Cuneo - Pallavolo Montalto Dora

Palestra Ex Media 4 - Cuneo