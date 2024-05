Cuneo, in vigore il nuovo regolamento per l’arredo e il decoro urbano

È entrato in vigore il nuovo Regolamento comunale per l’arredo e il decoro urbano . Predisposto dai Settori urbanistica, attività produttive, politiche ambientali e mobilità, ufficio arredo urbano e tutela del paesaggio, il nuovo testo arriva a semplificare, razionalizzare e allineare gli strumenti pre-esistenti che disciplinavano tutti gli aspetti relativi a questa dimensione della vita della città .

Il Regolamento si applica in relazione a nuovi interventi e allestimenti; non ha valore retroattivo sulle situazioni autorizzate.

Il nuovo Regolamento ora comprende e sostituisce tutte le norme precedenti, alla luce anche delle innovazioni che in questi anni sono intervenute in ambito di materiali, tipologie degli elementi trattati e tecniche costruttive, delle esigenze degli operatori, della maggiore sensibilità nei confronti della salvaguardia dell’immagine storica.

Il criterio di fondo è il preminente interesse pubblico di riqualificazione, valorizzazione e migliore fruizione degli spazi pubblici della città.

L’attenzione si pone maggiormente sulla parte più antica della città, ricca di storia e tradizione, dove in alcune situazioni sono in essere elementi stonati, percepiti come tali non solo da esperti e tecnici, ma anche dalla collettività.