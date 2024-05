All'assemblea nazionale di Confapi a Roma, Claudio Bertolotto premiato tra le eccellenze italiane

La passione del Fare Impresa è il titolo dell’Assemblea annuale nazionale di Confapi che si è svolta oggi, giovedì 30 maggio, presso il Teatro Eliseo nel cuore della capitale e alla quale ha partecipato una delegazione della federazione provinciale di Cuneo.

In particolare, erano presenti il presidente Massimo Marengo, il vicepresidente Magno Garro, il presidente di Unionalimentari Cuneo, Massimo Albertengo e il consigliere Claudio Bertolotto che è salito sul palco per essere premiato tra le sette eccellenze imprenditoriali italiane per il settore innovazione.

Infatti, non poteva passare inosservato il lavoro che Claudio Bertolotto, seconda generazione dell’azienda specializzata nella produzione di porte, fondata a Barge nel 1987 ma sviluppata a Torre San Giorgio, nel saluzzese, ha portato avanti con un grande lavoro di ricerca delle migliori materie prime, le tecnologie più avanzate, la competenza di artigiani specializzati e più di 1400 punti rivenditori tra Italia ed estero.

“Un premio che appartiene a tutto il gruppo - ha dichiarato Claudio Bertolotto ritirando la targa consegnatagli dai vicepresidenti di Confapi Corrado Alberto e Francesco Napoli - un riconoscimento del grande lavoro che sto portando avanti con una splendida squadra giovane, motivata e talentuosa. Ma il segreto dell’azienda è il territorio e le radici cuneesi che rappresentano una serie di valori che non ci fanno mai sentire soddisfatti per un traguardo ma motivati a lavorare sodo per quello successivo”.

All’assemblea che è stata aperta dal presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, ha partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni che ha inviato un videomessaggio.