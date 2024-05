Il Gruppo Gino a fianco del liceo Pellico-Peano di Cuneo nella "Corsa contro la fame"

Duecentosessanta giri di corsa nel Parco Monviso di Cuneo per la "Corsa contro la fame", promossa dall’organizzazione umanitaria internazionale “Azione contro la fame”.

Gli studenti della classe 1D del "Pellico-Peano" di Cuneo sono scesi in campo, lo scorso 6 maggio e ad affiancarli nel progetto, c'era anche il Gruppo Gino, storico concessionario cuneese che ha donato 500 euro alla classe e che saranno devoluti all’organizzazione umanitaria promotrice del progetto.

Il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, giunto in Italia alla decima edizione e patrocinato, anche quest’anno, dal CONI ha coinvolto oltre 1.600 le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che hanno scelto di aderire a all'evento di sensibilizzazione e di sport che, sin dalla sua nascita, ha coinvolto in tutto il mondo più di 9 milioni di studenti in circa 67.500 scuole.

Il progetto è attivo nel Liceo Classico Scientifico “Pellico-Peano” di Cuneo dall’anno scolastico 2020/21.

"L’obiettivo - spiegano dalla scuola - è di sensibilizzare gli alunni alla solidarietà scoprendo che, con l’impegno personale nell’informarsi e formarsi e con il coinvolgimento delle persone intorno a noi si possono raggiungere risultati inaspettati, soprattutto collaborando in un gruppo, in questo caso il gruppo classe. Negli anni abbiamo approfondito la difficile situazione della Repubblica democratica del Congo, del Madagascar, del Camerun.

Quest’anno il Paese focus era il Bangladesh e gli alunni hanno scoperto il problema dell’arsenico presente naturalmente nelle falde acquifere, il problema della deforestazione delle mangrovie che provoca a sua volta il problema delle inondazioni, le conseguenze dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici in questi luoghi, le grandi fabbriche manifatturiere che producono vestiti per l’occidente in situazioni di degrado con lo sfruttamento della manodopera in generale e anche lo sfruttamento del lavoro minorile. In particolare hanno collegato queste tutte queste problematiche alla situazione di povertà e disuguaglianza e al problema della denutrizione e malnutrizione infantile."

Con 28 euro Azione contro la Fame può salvare la vita di un bambino attraverso la cura completa di cibo terapeutico, ma nello stesso tempo con quanto doniamo attiva percorsi di educazione sanitaria e alimentare nei villaggi più poveri. Agisce in 55 Paesi sia i più poveri sia alcuni con economie avanzate ma con zone di povertà.

Gli studenti del Pellico-Peano hanno avuto così modo di sperimentare che facendo squadra si possono raggiungere obiettivi importanti e inaspettati, ideale che guida le attività del Gruppo Gino di Cuneo.