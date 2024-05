Elezioni: a Macra Franco Graglia per incontrare i referenti della Valle Maira

Un’occasione per riflettere sul lavoro svolto finora ma anche per porre le basi di progetti futuri, in un importante dialogo insieme agli attuali sindaci Valerio Carsetti di Macra e Giorgio Gianti di San Damiano Macra.

A proposito di progetti, il sindaco di Macra Valerio Carsetti ha mostrato quelli realizzati durante la sua amministrazione, come ad esempio il rifugio escursionistico "La Ruà”. Realizzazioni che, a detta del vicesindaco Michele Fortunato (candidato sindaco con la lista "Un futuro per Macra”), avranno continuità.

“L’obbiettivo - dicono - è quello di creare un collegamento tra questi comuni e la Regione attraverso Franco Graglia. Ci teniamo a ringraziare per la loro presenza, i sindaci Valerio Carsetti e Giorgio Gianti, quest’ultimo autore del libro "I piccoli comuni che fanno belli l'Italia’. Da tutto il gruppo il ringraziamento va anche a Ober Bondi, alla presidente Nives Torta ed a Luca Mellano, Matteo Conterno, Cinzia Borghino rappresentanti dell'UICI (associazione nazionale ciechi e ipovedenti) - sezione di Cuneo, per il prezioso contributo nei confronti di chi è affetto da disabilità visive. Con loro stiamo collaborando ad alcuni progetti, come il riconoscimento da parte del sistema sanitario del tiflologo, una figura indispensabile per l'insegnamento delle attività quotidiane a coloro che sono affetti da disabilità visive.”