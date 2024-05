Atletica: Anna Arnaudo e Pietro Riva al via nei campionati italiani dei 10.000 metri su pista

Domenica 12 maggio a Potenza sono in programma i Campionati Italiani Assoluti, Promesse e Juniores dei 10.000 metri in pista.

Torneranno a gareggiare Pietro Riva (Fiamme Oro) e Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), protagonisti delle ultime edizioni.

Riva scende in pista per confermare il titolo vinto lo scorso anno e l’anno prima; Arnaudo vinse nel 2022 mentre lo scorso anno chiuse al secondo posto, alle spalle di Nadia Battocletti. In questa stagione, Riva ha corso lo scorso 13 marzo i 10.000 metri a San Juan Capistrano in 27:55.19; il suo primato personale è di poco inferiore, 27:50.51 fatto segnare nel 2022 ai Campionati Europei di Monaco.

Arnaudo ha invece un primato personale di 32:09.54, realizzato in Coppa Europa a Pacè (Francia) nel 2022 mentre nella stagione 2024 vanta un crono di 32:24 sui 10km corso a Reggio Emilia, a soli 4 secondi dal suo primato personale sulla distanza.

Tra gli avversari di Riva quest’anno da segnalare il piemontese dell’Esercito Marouan Razine.

Può invece lottare per il titolo promesse il cuneese dell’Atl. Casone Noceto Nicolò Gallo. Nella prova femminile da seguire anche Sonia Mazzolini (GAV) e Valentina Gemetto (DK Runners Milano).