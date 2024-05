Riscoperta del Jazz nella Sacralità della Musica: un Concerto Unico a Centallo

Venerdì 10 maggio alle ore 21:00, la Chiesa di San Giovanni Battista a Centallo si animerà di note jazzistiche grazie a un evento straordinario che combina la tradizione del jazz con la spiritualità del luogo. L'evento, organizzato dalla Fondazione Fossano Musica, promette di essere un'esperienza immersiva unica nel suo genere, con la partecipazione dell'ensemble FFM Big Band e delle voci dell'Ensemble del Giglio.

La serata è ispirata dal celebre "Sacred Concert" di Duke Ellington, un progetto ambizioso che ha visto il jazz entrare nei luoghi di culto, portando con sé un messaggio di libertà e inclusione. La musica di Ellington, noto per la sua capacità di fondere elementi gospel, classici e jazz, sarà reinterpretata in una versione moderna e arricchita da John Høybye e Peder Pedersen. Quest'ultimi hanno elaborato le partiture integrando una vasta parte corale che dialoga con l'orchestrazione jazzistica, creando un'esperienza sonora ricca e profonda.

L'evento vedrà la partecipazione di talenti notevoli, tra cui Sergio Chiricosta, trombonista di fama internazionale con un'estesa carriera che include collaborazioni con artisti del calibro di Ennio Morricone e Dee Dee Bridgewater. La sua maestria sarà accompagnata dalle armonie dell'Ensemble del Giglio, un gruppo vocale diretto dal M° Livio Cavallo che si distingue per la sua versatilità e capacità di interpretare musiche che vanno dal gospel al pop, passando per il belcanto.

Chiara Rosso, una delle voci principali dell'ensemble, porterà la sua intensa espressività e la sua esperienza nel jazz e nella vocalità afroamericana. La sua presenza aggiunge un ulteriore livello di autenticità e passione al concerto, promettendo un'interpretazione che tocca il cuore e l'anima.

Il repertorio della serata spazierà attraverso diverse epoche e stili, esplorando le radici del jazz e la sua evoluzione. L'intento è di mostrare come il jazz, questo genere sempre "work in progress", continui a evolversi e a influenzare la musica contemporanea. Il concerto offrirà al pubblico non solo uno spettacolo di alto livello musicale, ma anche un momento di riflessione sulla capacità del jazz di superare barriere e unire le persone.

L'ingresso all'evento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere una serata all'insegna della buona musica e della grande emotività. La Chiesa di San Giovanni Battista, con la sua atmosfera intima e accogliente, rappresenta il luogo ideale per celebrare il potere unificante e liberatorio del jazz. Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento unico, che promette di essere un punto di riferimento culturale nella vita musicale di Centallo e dintorni