Agricoltura, Bergesio (Lega):"Interventi a sostegno viticoltura contro stress idrico"

“Nel corso del Question time di oggi in Senato abbiamo interrogato il ministro Lollobrigida sui danni dello stress idrico sulla viticoltura. Siccità estrema e temperature elevate hanno infatti segnato il quadro climatico per il 2022 e 2023, influenzando l’annata di quest’anno. Ringraziamo il ministro per l’attenzione. Sul tema della siccità, è evidente, questo governo sta mettendo in campo strumenti importanti: è notizia di questi giorni lo stanziamento da parte del Mit di 1 miliardo di euro in più del PNRR per la riduzione delle perdite idriche. Necessario prevedere allo stesso tempo misure specifiche per il comparto: occorrerà innovare e far crescere dei sistemi produttivi leggeri, sostenibili dal punto di vista ambientale e ottimizzati nei costi, con lo scopo di mantenere e potenziare la viticoltura nelle aree più vocate.

Parliamo di una filiera importantissima per il nostro sistema economico, che vale quasi 14 miliardi di euro, il 10% del fatturato agroalimentare, e nel 2023 ha interessato oltre 241.000 imprese.

Da parte nostra l’impegno a sostenerlo: la sfida sarà la capacità di catturare l’interesse delle giovani generazioni adattando l’offerta alla domanda”.