Al Caffè Letterario di Bra si legge “La ragazza con la colomba” di Sally Bayley

«La lettura è una forma di fuga, e un lettore avido è un artista della fuga. Ho iniziato a fuggire nel momento in cui ho cominciato a leggere». I libri possono essere amici, compagni, ancora di salvezza, porto sicuro. Una casa a cui tornare. Leggere per credere “La ragazza con la colomba” (Edizioni Clichy), il romanzo con il quale Sally Bayley racconta la sua infanzia e il modo in cui, grazie alla biblioteca comunale di Littlehampton, abbia avuto un’educazione gratuita dai cinque ai quindici anni. In una casetta in riva al mare nella provincia inglese, Sally cresce con la madre, la nonna e tanti fratellini. Un giorno dell’estate 1976, uno di loro, lasciato in giardino accanto alle rose, sparisce all’improvviso. Dopo quell’episodio terribile, la mamma di Sally «andrà a dormire» per molto tempo, e niente sarà più lo stesso. A casa loro si trasferisce la carismatica Zia Di, e iniziano a verificarsi fatti sempre più misteriosi, impossibili da comprendere per la mente di una bambina: chi sono le persone dai vestiti colorati, che cantano e pregano? Cosa è successo al piccolo David e alla donna chiamata «Povera Sue»? Per fuggire da una situazione tanto dura e inquietante, Sally si rifugia in un mondo fatto di libri e letture, costruendosi una realtà alternativa. Al suo fianco compaiono i protagonisti dei grandi classici della letteratura, da Miss Marple, a Jane Eyre, a David Copperfield, che prendono vita e diventano per lei punti di riferimento, amici, membri di una famiglia alternativa che le permette di resistere e superare i momenti più difficili. Sally Bayley ripercorre la sua infanzia in una famiglia disfunzionale in un memoir trascinante e commovente dallo stile unico, fornendo al contempo un’intensa testimonianza d’amore e di gratitudine nei confronti dei libri. Certo, l’infanzia e l’adolescenza di Sally non sono stati facili, sia gli anni con la famiglia che quelli passati in affido, dall’istituto alle case che si sono succedute, ma come sarebbero stati senza i libri? Senza le solide certezze di Miss Marple? Senza la curiosità di Jane Eyre? Come avrebbe fatto senza un posto in cui rifugiarsi e trovare pace? Insomma, “La ragazza con la colomba” di Sally Bayley (Edizioni Clichy) è un grande omaggio ai libri, al loro potere salvifico, alla via di fuga che rappresentano, al loro essere il primo passo di un nuovo cammino.