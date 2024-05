Nucetto, grande successo per la serata benefica "Un sorriso per Giorgia" organizzata dallo chef Andrea Brunetti

Grande successo per la serata benefica organizzata presso la pizzeria Sileo di Nucetto dallo chef Andrea Brunetti e che ha visto protagonisti lo chef Ugo Alciati e lo chef Sergio Scovazzo.

Sei mani in pasta che hanno reso piacevole e partecipata la serata sold out con un coinvolgimento di numerose persone per l'iniziativa "un sorriso per Giorgia". Il ricavato della serata pari a euro 2370 € é stato donato alla sezione provinciale della Lilt per l'acquisto di un'automobile.

"Sono molto soddisfatto dell'esito dell'evento e ringrazio assieme al personale del Sileo tutte le persone che hanno partecipato all'iniziativa. È auspicabile che tale evento possa essere replicato cercando sempre di più di dare spazio e attenzione alle persone fragili che sono un autentica fonte di amorevolezza che rende i nostri rapporti più umani. Un Ringraziamento speciale anche Luca Privitera fotografo della serata" commenta il titolare del Sileo Andrea Brunetti.

"Siamo orgogliosi e auspichiamo di cuore il meglio ad Andrea e al suo staff per il grande lavoro che stanno facendo. Vi faccio i più sinceri complimenti per questa lodevole iniziativa che porta lustro anche alla nostra piccola comunità di Nucetto". il ringraziamento del sindaco Enzo Dho.