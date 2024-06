A Casa Famiglia di Cuneo arriva l'Openweekend: tre giorni di eventi ludico culturali

Ci piace pensare a “Casa Famiglia” non come ad un’isola, una struttura vissuta solamente da chi la abita e da coloro che le sono affettivamente legati, ma come ad uno spazio in cui attraversare insieme un tratto di Vita, una realtà che diventa occasione di incontro e di scambio, un luogo prezioso dove condividere tempo ed esperienze.

Proprio per questo motivo, nei giorni di giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 giugno ritorna l’ormai tradizionale evento dell’OPENWEEKEND: una tre giorni di eventi ludico-culturali gratuiti che prenderanno vita nel parco della struttura ed ai quali è invitata tutta la cittadinanza.

Ecco allora il ricco programma:

Giovedì 13 alle 15:30 si parte con l’inaugurazione di “Passeggiando tra intrecci e colori: i Mandala di filo”: una suggestiva installazione di coloratissimi mandala realizzati dalle Residenti e dalle Volontarie del Laboratorio creativo, che decorerà gli alberi del parco e il porticato.

A seguire si esibirà il Duo dell’Orchestra Bruni composto da Sara Rinaudo al flauto e da Alberto Savatteri alla chitarra.

Venerdì 14 alle ore 10 la consueta Ginnastica in gruppo, condotta da Paolo Bertola, Fisioterapista della Residenza, sarà aperta a tutti e si svolgerà nel Percorso attrezzato “Divieto di sosta” – Ingresso accanto al portone principale in Corso Dante n. 58.

Sempre Venerdì nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30 musica e balli occitani con Li Vacansier XXL: il loro motto è “li facciamo ballare tutti!” ed allora non ci resta che lasciarci andare in allegria e leggerezza!

Sabato 15 alle ore 10 l’hobbista Ester Re condurrà il laboratorio di Macramè “Fai brillare la tua luce”: si realizzeranno delle semplici e graziose lanterne utilizzando questa tecnica di grande effetto ed oggi molto diffusa.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30 avremo il piacere di incontrare Patrizia Saccà ex atleta paralimpica ed insegnante di Yoga: presenterà il suo nuovo libro “Il saluto alla luna”, in cui illustra il metodo da lei ideato dello Yoga a Raggi Liberi, espressamente rivolto a persone con disabilità.

Sarà un’occasione per scoprire come saper rinascere e prendere consapevolezza della nostra vita in qualsiasi punto e situazione essa si trovi. Chiacchiera con lei lo psicologo della struttura Enzo Salvagno.