Maltrattamenti sugli animali: pene inasprite e controlli anche nella nostra Provincia

Il 1° luglio 2025 è stata una data decisiva: è entrata infatti in vigore la L. 6 giugno 2025 n. 82 che prevede la reclusione fino a 4 anni per i reati contro gli animali. Essa sancisce inoltre il divieto di detenere cani alla catena, con sanzioni per i trasgressori da 500 a 5.000 euro.



In Italia, N.O.E.T.A.A. (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) é un’organizzazione a tutela dei diritti degli animali, della natura e dell’ambiente. Riconosciuta dalle leggi nazionali, con Personalità Giuridica tramite Decreto dell’Autorità di Governo n°912/P del 18/10/2022 ed a livello Ministeriale (Legge 189/2004), contribuisce alle importanti attività di vigilanza sull’osservanza delle leggi, ordinanze, regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia del patrimonio ambientale, marino, paesaggistico, geologico, speleologico, storico, artistico, ecologico e naturale. Tutela la fauna, i laghi, fiumi e torrenti, con una particolare attenzione alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali protette.



Il progetto di un’organizzazione si deve a Vincenzo Esposito, dopo un’esperienza ventennale nel settore delle Organizzazioni Ambientali, Ittiche, Venatorie e Zoofile. Per quanto riguarda i rami d’attività, oltre ai simboli istituzionali, sono presenti altre figure professionali con personale formato sia per la Safety Security che per la Protezione Civile oltre ovviamente alle Guardie Ecozoofile.



Il personale formato è presente ed attivo anche nel territorio della nostra Provincia. Per quanto riguarda nello specifico l’entrata in vigore la L. 6 giugno 2025 n. 82, le guardie zoofile N.O.E.T.A.A. Cuneo effettueranno su tutto il nostro territorio specifici controlli, denunciando all'Autorità Giudiziaria I reati contro gli animali e sanzionando i proprietari di cani detenuti a catena.



Verranno inoltre raccolte segnalazioni. Per rivolgersi all’organizzazione è possibile contattare il seguente numero di telefono: 3911252948.