Registro delle Imprese Storiche: con le quattro nuove iscrizioni arriva a quota sessanta il totale della Granda

Ieri pomeriggio nel Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo ha avuto luogo il Convegno “Imprese tra storia e memoria”, importante momento istituzionale in cui l’Ente camerale ha posto in evidenza il valore dell’enorme patrimonio informativo e documentale dei propri archivi, in primis il Registro delle Ditte e presentato il progetto sostenuto dalla Fondazione CRC per avviarne la digitalizzazione.



L’incontro, moderato dal Segretario Generale Patrizia Mellano, ha visto l’alternarsi di due momenti in cui dalla storia dell’economia del territorio racchiusa nel Registro delle ditte come fonte archivistica fondamentale per ricostruire l’evoluzione dello sviluppo economico e imprenditoriale della nostra provincia, si è giunti alla memoria individuale, familiare e aziendale delle quattro imprese “centenarie” che nel 2024 sono state iscritte nel Registro delle Imprese storiche.



Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente Vicario Luca Chiapella e del Consigliere della Fondazione CRC Mauro Bernardi si è entrati nel vivo della giornata con l’intervento di Luisa Billò, referente dell’Archivio camerale, la quale partendo dalla storia del Registro Ditte e dal valore che lo stesso racchiude, ne ha illustrato le infinite possibilità di ricerca.



L’Avv. Nicola Schellino, Sindaco di Carrù, e l’archivista Arduino Rosso hanno illustrato l’esempio portato a termine dal Comune di Carrù, anche in questo caso col sostegno della Fondazione CRC, che ha digitalizzato i documenti del Registro Ditte relativi alle imprese operanti nel proprio territorio per il periodo che va dal 1911 sino al 1950.



Le immagini dei documenti scansionati, che saranno disponibili sul sito in preparazione che sarà dedicato all’archivio storico della Camera di commercio, sono state illustrate da Marinella Bianco di Acta Progetti che in questi anni ha lavorato alla catalogazione, scansione e digitalizzazione dei documenti facenti parte degli archivi dell’Ente.



La seconda parte del pomeriggio è stata introdotta dall’intervento di Antonella Bilotto, Direttore del Centro per la Cultura d’Impresa, che ha presentato il Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere Nazionale in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ne fanno parte aziende che hanno vissuto uno straordinario percorso imprenditoriale lungo almeno 100 anni e attraversato rivoluzioni tecnologiche, cambiamenti del mercato, innovazioni produttive diventando ambasciatori del sistema di ideali e valori.



Sono state quattro le ditte premiate che hanno portato a sessanta il totale delle imprese cuneesi iscritte al Registro delle Imprese Storiche:

- Battaglino ristorante del 1919 di Battaglino Alessia & c. - Bra

- Bressi Paolo - Venasca

- Ferramenta Briatore di Leonti Ugo - Mondovì

- Sebaste - Golosità dal 1885 s.r.l. - Grinzane Cavour