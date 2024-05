CHP, il token nativo di CoinPoker mostra prestazioni migliori del Bitcoin

Con l’halving del Bitcoin i trader e gli analisti si aspettavano un ulteriore aumento del BTC, a seguito di quello generato dall’approvazione degli ETF Spot risalente allo scorso gennaio.

Secondo le previsioni, l’evento della blockchain avrebbe dovuto portare il Bitcoin dal suo valore di circa 70.000 dollari ai 100.000 dollari, ma le cose sono andate diversamente.

L’halving, avvenuto il 20 aprile, non ha avuto alcun effetto positivo sul Bitcoin, con la criptovaluta che ha dovuto affrontare un notevole crollo sotto i 60.000 dollari all’inizio di maggio.

La caduta del valore del BTC ha trascinato l’intero mercato, coinvolgendo anche le altcoin che si sono trovate in una nuova fase ribassista.

Al momento, il Bitcoin ha un valore complessivo di circa 62.000 dollari. Nelle ultime 24 ore, l’asset ha registrato una lieve ripresa del 2,37%, arginando il crollo complessivo di circa il 7% dell’ultimo mese.

Tuttavia, il volume di trading delle ultime 24 ore è cresciuto del 70% per un totale di circa 22 miliardi, un fattore che potrebbe indicare un imminente aumento.

Effettivamente, gli analisti ritengono che afflussi di capitale verso gli ETF Spot e investimenti delle balene, potrebbero portare il BTC a crescere nuovamente in estate.

Mentre il Bitcoin è in calo, il token nativo della piattaforma di poker online CoinPoker sta continuando a crescere.

Nell’ultimo mese, il CHP ha registrato una crescita complessiva del 14%, mentre negli ultimi sette giorni è aumentato di circa il 5,27%.

Il valore attuale del token è di 0,6447 dollari, raggiunto dopo l’ulteriore crescita dello 0,32% nelle ultime 24 ore, mentre il market cap si attesta sui 17 milioni.

Le performance del CHP si sono rivelate migliori di quelle del BTC, in quanto la piattaforma CoinPoker sta riscuotendo un notevole successo tra gli appassionati di poker e criptovalute.

Sebbene non sia obbligatorio possedere CHP per giocare su CoinPoker, il token permette ai titolari di accedere a una serie di vantaggi esclusivi.

I giocatori che utilizzano il CHP possono ottenere un rakeback del 20% sulle partite settimanali, inoltre i costi di transazione per i prelievi di CHP saranno più bassi rispetto a quelli di altre criptovalute.

Proprio la possibilità di ottenere ricompense per la partecipazione a partite e tornei, indipendentemente dai risultati, ha portato i giocatori di CoinPoker a comprare il CHP.

Cos’è CoinPoker

CoinPoker è la scelta ideale per gli appassionati del poker, in quanto a differenza di altre piattaforme di gambling online, si concentra esclusivamente sul gioco di carte e sulle sue varianti più famose.

Infatti, CoinPoker non offre slot machine o altri giochi, ma consente ai giocatori di partecipare a partite e tornei di Texas Hold’em, Short Deck Poker, Omaha Hold’em e Poker Omaha a 5 Carte attraverso una pratica app scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale.

Sul sito di CoinPoker è possibile trovare informazioni su ogni variante del poker, con una spiegazione dettagliata delle regole di gioco, le strategie vincenti e le combinazioni di carte.

La piattaforma vuole risultare accessibile anche ai neofiti, dando loro la possibilità di partecipare a partite e tornei con puntate basse.

I tornei presentano montepremi significativi divisi per varie categorie e vengono organizzati durante la settimana e il fine settimana.

Oltre ai tornei, CoinPoker presenta anche diverse sfide ed eventi dedicate a tutti gli appassionati di poker che vogliono mettere alla prova le loro abilità, per vincere ulteriori ricompense.

Per iniziare a giocare su CoinPoker, è necessario registrarsi e scaricare l'applicazione dal sito ufficiale. CoinPoker è un cripto casinò con licenza eGaming Curaçao, quindi non richiede la verifica KYC.

Per registrarsi non sarà necessario inviare documenti personali, in quanto sarà sufficiente fornire un indirizzo email, un nome utente e una password.

L'app di CoinPoker consente agli utenti di partecipare alle partite di poker sul cripto casinò ed è disponibile per Windows e macOS, nonché per dispositivi Android e iOS.

Una volta scaricata l’app, i giocatori dovranno effettuare un deposito utilizzando criptovalute come BTC, ETH, USDT, oppure il CHP. Tutte le transazioni effettuate all'interno del cripto casinò vengono registrate sulla blockchain.

Per garantire la massima trasparenza, CoinPoker utilizza un modulo RNG (Random Number Generator) che utilizza l’input dei giocatori della partita per mischiare il mazzo, in modo da assicurare la massima casualità e trasparenza. I giocatori possono controllare la mischiata e vedere quali sono le carte che non sono state distribuite e che avrebbero potuto essere in gioco.

