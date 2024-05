Fossano, cambio della guardia alla guida dell’Ascom: Fruttero lascia, al suo posto il vice Giaccardi

“In considerazione del nuovo incarico assunto in Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ho ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni dalla presidenza dell’Ascom zona di Fossano”.

Queste le parole pronunciate ieri da Giancarlo Fruttero durante il consiglio direttivo dell’Associazione Commercianti fossanese.

Una scelta, quella comunicata dal presidente, che non è arrivata per una incompatibilità tra le due cariche, ma per una questione di rappresentanza. "L’Ascom necessita di un presidente che possa rappresentarla e farla crescere continuamente", ha spiegato Fruttero, che negli ultimi tredici anni ha guidato l’associazione di categoria con grande impegno e dedizione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e al sostegno del commercio locale.

L’evoluzione dell’associazione sotto la sua presidenza è degna di lode. Le sue iniziative hanno rivitalizzato il tessuto commerciale con eventi importanti. Per citarne alcuni, lo "Sbaracco", gli aperitivi estivi, i progetti con le scuole. Ma i successi sono anche andati oltre, partecipando alla creazione di società di servizi mirate al soddisfacimento dei bisogni delle imprese commerciali.

Il ruolo di presidente sarà ora affidato all’attuale vicepresidente vicario Mauro Giaccardi, che porterà a conclusione nel 2026 il mandato in corso. “Ritengo che Mauro – dice ancora Fruttero – sia la persona giusta per questo ruolo, in quanto qualificato e da sempre membro attivo dell’associazione. Nel suo percorso ha dimostrato di avere le caratteristiche utili per fare un ottimo lavoro in continuità con gli obiettivi che ci eravamo posti per questo mandato. A suo supporto opera una squadra performante, con una vicepresidente intraprendente come Valeria Bellino e un consiglio direttivo qualificato e partecipe. Lascio quindi l’Ascom in serenità e voglio ringraziare i vicepresidenti, la Giunta, i consiglieri, il direttore Paolo Germiniasi e le sue efficientissime collaboratrici, compagni e protagonisti con me di questo straordinario viaggio insieme”.