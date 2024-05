La Nazionale di Calcio Spettacolo al quadrangolare "Regala un sorriso" di Alba

Sabato 18 maggio alle ore 15.30 allo stadio “Augusto Manzo” di San Cassiano si svolgerà il “Quadrangolare del Sorriso Maschile”, al quale parteciperà la Nazionale Calcio Spettacolo, insieme alla Nazionale Vaticana, alla Nazionale Parlamentare Italiana ed alla Nazionale dei Sindaci Italiani.

Attesi sul prato verde di Alba per la Nazionale Calcio Spettacolo gli artisti capitanati dall’ormai sempre presente VINCENZO TORELLI, produttore, compositore ed autore per il cinema e le reti Mediaset.

MARCO CARENA, cantautore per vocazione e cabarettista, vincitore di Sanscemo (1990) e cantante in gara a Sanremo 91, MAURO VILLATA, comico, ha partecipato a tante trasmissioni TV, da ECCEZIONALE VERAMENTE di LA7 a COLORADO CAFÉ su ITALIA 1. LEO MAS, Show man, cantante, ospite in tantissime trasmissioni Tv. FRIO, cantante emergente, ha partecipato a Deejay On Stage, al Festival di San Marino ed ha aperto i concerti di artisti come Junior Cally, Boro Boro, dei The Kolors e Guè Pequeno. GIORGIO BOLOGNESE, direttore d’orchestra e pianista.

MICHELE SARACINO tenore, ha partecipato a tantissime trasmissioni Tv, è stato ospite fisso nei tour di Miss Italia ed ha cantato in duetto con Carmen Masola (vincitrice Italia’s got Talent) davanti a settantamila persone. Il regista GIANNI DEL CORRAL, autore di lungometraggi, documentari e video per SKY ed altre realtà televisive. ROSARIO FARO', cantante ed attore, co-fondatore dell'etichetta discografica The Palma Music, da questo mese è in Tv con Passerelle su Primantenna. GABRIELE CUSUMANO, ex calciatore ha militato in tante società italiane tra cui il Marsala, Cuneo e Pro Favara, vanta anche la presenza in molte squadre europee come il NKA Drava (serie B Slovena) e la Union Deportiva Lanzarote (serie B Spagnola). Stefano Pitasi in arte HOSHI. Ha 15 anni e canta da sempre. Studia con Bungaro e ha già vinto molti premi e festival nazionali.

Ancora da confermare tra gli altri OSKAR degli Statuto ed ENRICO PEYRETTI conduttore Tv Rete7.

Il progetto REGALA UN SORRISO giunto alla terza edizione, quest’anno sarà di nuovo dedicato al Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, con l’obiettivo di donare alla struttura sanitaria, un ecografo con sonde per cardiologia ed organi interni dei bimbi ed un macchinario per la respirazione.