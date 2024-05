Tutto quello che devi sapere sulle visure online: vantaggi, costi, procedure

La richiesta di visure online è una soluzione sempre più praticata. Consente di risparmiare tempo, di evitare la fila agli sportelli e ottenere comunque documenti con piena validità legale, pronti all’uso.

Tuttavia, la questione delle visure online è controversa. Alcuni credono che online sia sinonimo di semplicità sempre e comunque, ma non è così. Anzi, spesso l’impossibilità di interfacciarsi con una persona induce a errori più o meno gravi.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle visure e spiegando come richiederle in modo semplice e veloce. Infine, introdurremo i servizi di terzi, che fungono da collegamento tra le persone comune e gli enti. In particolare, parleremo delle visure online da acquistare su Visurasi, uno dei servizi più interessanti.

Una panoramica sulle visure

Con il termine visura si intende un documento che reca informazioni ufficiali, ovvero depositate presso un archivio pubblico. Esistono principalmente tre tipologie di visure.

● Visure catastali. Questi documenti riportano i dati presenti in catalogo relativi a immobili e terreni. Possono essere considerate come la carta di identità di case, ufficio, poderi etc. Per esempio, le visure catastale relative a immobili (quelle più comuni), riportano indirizzo, foglio e particella del catasto che contiene i dati dell’immobile in questione, nome dei proprietari o aventi diritto, riferimenti agli atti che hanno sancito la proprietà e altro ancora.

● Visure ipocatastali o ipotecarie. Questi documenti sono simili alle visure catastali ma comprendono alcune informazioni aggiuntive, ovvero quelle relative alle ipoteche e ai gravami. Per esempio, se un immobile è stato utilizzato come garanzia per il rimborso di un mutuo, tale garanzia viene riportata nella visura ipocatastale.

● Visure camerali. Questi documenti forniscono informazioni circa le imprese, le società, le aziende iscritte alla Camera di Commercio. Le informazioni comprendono la ragione sociale, l’attività svolta, dati sul patrimonio, dati sull’amministrazione e sui ruoli dirigenziali e altro ancora.

Esiste poi una distinzione ulteriore, che riguarda l’orizzonte temporale di questi dati. Si parla generalmente di visura ordinaria quando vengono riportati i dati attuali. Si parla di visura storica quando non vengono riportare le variazioni dei dati nel tempo. Per inciso, le visure storiche consentono di verificare i cambiamenti di stato che hanno interessato un immobile, un fabbricato, un'impresa etc.

A cosa servono le visure?

Ovviamente, ciascuna visura vanta usi specifici. In linea di massima vanno richieste quando bisogna dimostrare la sussistenza di un dato o raccogliere informazioni ufficiali su un’impresa, un immobile, un terreno etc.

Per esempio, le visure catastali sono necessarie per finalizzare gli atti di trasferimento della proprietà. Come abbiamo accennato, fungono da “carta d’identità”, permettendo di identificare con sicurezza l’immobile oggetto della vendita.

Lo stesso vale per le visure ipocatastali, visto che una delle condizioni a cui una persona è disposta a comprare un immobile è l’assenza di gravami. Per inciso, la visura ipocatastale viene chiamata in causa anche dalle banche che devono concedere un mutuo (e quindi verificare la possibilità di apporre un’ipoteca) e dai creditori che vogliono aggredire le proprietà del debitore.

Per quanto concerne le visure camerali, gli usi sono davvero numerosi. Si va dalla volontà di informarsi su un’impresa in vista di una partnership, un finanziamento o un investimento; alla raccolta di informazioni in vista di un procedimento legale.

Come richiedere le visure online

Di base, per richiedere e ottenere le visure bisognerebbe presentarsi allo sportello dell’ente che detiene i dati: dunque,per le visure catastali e ipocatastali;per le visure camerali. E’ in effetti la soluzione ancora più diffusa, anche perché consente di interfacciarsi con delle persone. Tuttavia, è anche dispendiosa in termini di tempo.

Sicché, molti cercano di richiedere le visure online. Per fortuna, sono gli stessi enti a fornire servizi digitali. L’Agenzia delle Entrate si è da tempo digitalizzata (almeno in parte) mentre la Camera di Commercio si affida al sito Registroimprese.it.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Questi servizi sono funzionali, e anche poco costosi visto che richiedono al massimo una decina di euro, ma anche complessi. Mettono l’utente di fronte alla necessità di scegliere tra più voci, più opzioni etc. Per esempio, è possibile scegliere quale sezione delle visure camerali richiedere. Da qui, il rischio molto elevato di sbagliare.

Qui entrano in gioco i servizi terzi, come quello di Visurasì. Questo servizio permette di richiedere visure online in modo semplice e veloce, a partire spesso un solo dato, ottenendo tutto il supporto necessario per ottenere esattamente ciò che si cerca, nonché per leggere correttamente i documenti.