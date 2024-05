Da qualche giorno non dava sue notizie. Oggi era atteso per una visita in ospedale, dove non si è mai presentato. Purtroppo era morto in casa, dove lo hanno trovato questa mattina i vigili del fuoco di Mondovì, entrati nella sua abitazione di via Marenco.

L'uomo deceduto, Franco Racca, era malato da qualche tempo. I soccorsi non hanno potuto che constatarne la morte.