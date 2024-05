Bra, cala il sipario sul 41° anno accademico dell’Università popolare dell’Arci Uni-Tre

«La ragione è semplice: perché possiamo contare su persone che propongono lezioni interessanti, divertenti e stimolanti per informare ed intrattenere gli alunni delle nostre Uni-Tre sparse sul territorio. Quest’anno più di mille persone hanno frequentato i vari corsi attivi in ben 12 Comuni di Langhe e Roero: Bra, Carrù, Castagnito, Roddi, Diano d’Alba, Dogliani, Neive, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, Piozzo, Rodello e Santa Vittoria d’Alba. Oltre 200 sono stati di docenti, ognuno con il proprio carattere, formazione, ruolo e disponibilità, ognuno con qualità diverse, ma accomunati tutti da un’unica grande passione: cercare, emozionare, divertire (e divertirci!), trasformando la cultura in uno strumento di welfare sociale. La terza età riveste una grande importanza nel nostro tessuto sociale sia in termini di partecipazione attiva, sia in termini di esigenze assistenziali, civili e culturali. Ormai i termini “vecchio” e “anziano” sono destinati a scomparire dal vocabolario della lingua italiana. Il segreto per vivere sereni e mantenersi in salute è avere curiosità, interessi e una vivace vita sociale. L’Uni-Tre nasce proprio con questo scopo! Perché, come scrisse Aristotele: “La cultura è il miglior viatico per la vecchiaia”».