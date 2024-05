Burattinarte, la rassegna di teatro itinerante di Langhe e Roero compie 30 anni

Burattinarte, la rassegna di teatro di figura che riempie di colori e risate le sere estive di Alba, Bra, Langhe e Roero, compie 30 anni a giugno.

Il calendario del trentennale, fittissimo di eventi per tutta l’estate, si aprirà con 4 giorni sorprendenti ad Alba dal 27 al 30 giugno.

Ad anticipare i festeggiamenti, però, due caleidoscopiche anteprime: a Corneliano, nel Cinema Vekkio, ci sarà un inedito spettacolo serale de Il Laborincolo, alle 21 di sabato 1° giugno, e a Novello alle 16.00 di domenica 2 giugno, Giorgio Gabrielli porterà in scena uno dei cavalli di battaglia della tradizione emiliana.

Era il 1994 quando prese corpo l’idea di portare il teatro di figura ad Alba e nelle colline attorno. Come molte buone idee, nacque dal confronto all’interno di un gruppo di amici. Nei primi anni Novanta, quelli che sarebbero diventati i fondatori e direttori artistici di Burattinarte, Claudio Giri e Consuelo Conterno, erano impegnati in spettacoli di teatro di strada in tutta Italia, incontravano artisti provenienti da tutto il mondo, approfondivano la conoscenza delle varie espressioni teatrali.



La prima edizione di Burattinarte si sviluppò grazie all’incontro di Giri e Conterno con il circolo Arci Il sogno di Alba, che all’epoca organizzava eventi in città. In tutti loro vibrava il desiderio di portare qualcosa di nuovo nell’Albese, forme di teatro che si stavano affermando, respiri internazionali.



"Ci azzardammo a organizzare con le nostre forze la prima edizione, invitando quattro compagnie che avevamo conosciuto in giro: Marionetas del Matadero, dalla Spagna, l’argentino Adrian Bandirali, Paolo Papparotto da Treviso e il Teatro Alegre di Pinerolo", raccontano Giri e Conterno. "Il successo fu enorme: via Maestra e il Cortile della Maddalena erano pieni di gente, quando, all’epoca, in centro, non c’erano neanche i bar aperti il sabato sera. Dopo questa prima esperienza abbiamo deciso di continuare. All’inizio contando solo su risorse private e poi coinvolgendo il Comune di Alba e altri enti istituzionali, dai Comuni, alle Fondazioni bancarie, fino alla Regione".

Per questo anniversario la Direzione artistica di Burattinarte ha voluto rendere omaggio alla prima edizione e all’evoluzione successiva, attraverso l’impostazione del calendario. "In questi 30 anni abbiamo portato ad Alba 789 spettacoli", ricorda Consuelo Conterno. "Come nella prima edizione, ci sarà un focus sulla capitale delle Langhe, con 4 giorni densissimi in cui si susseguiranno ben 27 appuntamenti tra spettacoli, giochi e laboratori. I burattini, le marionette, i laboratori e i giochi invaderanno la città! Le persone potranno assistere a spettacoli inediti, che hanno ottenuto premi e conquistato applausi in mezzo mondo".



Claudio Giri prosegue, elencando: "Ci saranno piccoli gioielli come i 'teatri in miniatura' di Lambe Langhe, lungo via Pertinace, mini spettacoli itineranti come la curiosa e inquietante Vedova della compagnia Follemente e le incursioni di Rufino Clown e del suo sorprendente Fausto Barile nel centro storico. Il pubblico sarà direttamente coinvolto nei giochi interattivi di Guixot de 8, originari della Catalogna, realizzati con materiali riciclati e un intraprendente spirito artistico, nella straordinaria Battaglia dei Cuscini del Melarancio e nei laboratori per famiglie a cura del Teatro del Corvo intitolati Pu-pazzo mondo, che permetteranno a tutti di creare straordinari puppet da portare in Pu-pazza parata per le vie del centro sabato 29 giugno. Nei 4 giorni di Alba ci saranno spettacoli dal mattino alla notte, da parco Tanaro alla Biblioteca civica, da piazza Duomo al Cortile della Maddalena, vero fulcro del festival, per bambini e anche per il pubblico adulto, con un livello di lettura e di ironia diverso, per riscoprire una tradizione che fino a qualche decennio fa era consuetudine e non si deve perdere. E poi il calendario toccherà Langhe, Roero e Bra, estendendosi fino a domenica 8 settembre con altri 12 spettacoli, che coinvolgeranno compagnie da tutto il mondo e alcuni “Maestri” come la Compagnia Pelele, Rocamora Teatre e Walter Broggini".