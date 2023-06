Savigliano, al via i lavori di rifacimento della condotta dell'acquedotto

Dal 19 giugno, e fino alla metà di agosto circa, saranno realizzati da Alpi Acque i lavori di rifacimento della condotta dell'acquedotto comunale di Savigliano.

Le operazioni fanno seguito a quelle dello scorso anno portate avanti in corso Vittorio Veneto. Per consentire lo svolgimento dei lavori si rendono necessarie alcune temporanee chiusure al traffico e divieti di sosta.

La prima fase comporterà la chiusura del primo tratto di corso Nazario Sauro, dall'intersezione con via Torino fino all'intersezione con l'uscita di piazza Schiaparelli.

La seconda fase porterà alla chiusura del secondo tratto di corso Nazario Sauro dall'intersezione con l'uscita di piazza Schiaparelli all'intersezione con la rotatoria della Ss. 20.

Seguirà la chiusura del terzo tratto di corso Nazario Sauro dall'intersezione con l'ingresso di piazza Schiaparelli all'intersezione con la rotatoria della Ss. 20.

La quarta fase riguarderà la chiusura di piazza Schiaparelli nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Nazario Sauro e l'intersezione con via Fermi. Verrà successivamente chiusa via Cernaia, tra via Fermi e via Nicolosino.

La sesta ed ultima fase comporterà infine la chiusura di via Fermi dall'intersezione con via Trento (compresa) al civico tre.

"I lavori – fanno sapere dal Municipio – procederanno a step, pertanto non sono calendarizzabili con precisione. I residenti saranno ovviamente avvisati in tempo utile: l'invito è quello di fare attenzione ai cartelli e alla segnaletica della zona".

Per tutti i dettagli è possibile consultare l'ordinanza sul sito internet del Comune di Savigliano o contattare il Comando di Polizia Locale allo 0172. 710216.