Gianrico Carofiglio in biblioteca a Busca per gli Incontri con l'autore

Uno scrittore molto noto e apprezzato sarà a Busca giovedì 23 maggio per gli “Incontri con l’autore” della biblioteca civica. Alle ore 21 al cinema Lux, Gianrico Carofiglio converserà con il pubblico del suo ultimo romanzo L'orizzonte della notte, con protagonista l’avvocato Guerrieri, e di altre sue scritture. L’ingresso è gratuito su prenotazione allo 0171.948621oppure a biblioteca@comune.busca.cn.it e su eventbrite.it

L’iniziativa del Comune è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



“Siamo davvero orgogliosi – dice l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso - di ospitare in città uno scrittore come Carofiglio, che si aggiunge al già prestigioso elenco degli autori che hanno scelto anche Busca per venire a contatto con i lettori. Siamo contenti di poter offrire al nostro pubblico piacevoli occasioni di incontri culturali”.



L'orizzonte della notte

Una donna ha ucciso a colpi di pistola l’ex compagno della sorella. Legittima difesa o omicidio premeditato? La Corte è riunita in Camera di Consiglio. In attesa della sentenza l’avvocato Guerrieri ripercorre le dolorose vicende personali che lo hanno investito nell’ultimo anno. E si interroga sul tempo trascorso, sul senso della sua professione, sull’idea stessa di giustizia.



Gianrico Carofiglio

E’ uno scrittore, ex magistrato e politico molto noto al pubblico non soltanto italiano anche per le sue partecipazioni come opinionista a programmi televisivi e come autore e sceneggiatore.



È stato pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminalità organizzata, e senatore della Repubblica Italiana dal 2008 al 2013 per il Partito democratico.



Ha esordito nella narrativa nel 2002 con il romanzo Testimone inconsapevole (Premio del Giovedì “Marisa Rusconi”, Premio Rhegium Julii, Premio Città di Cuneo, Premio Città di Chiavari), quando ha creato il personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, protagonista una serie di libri tra cui Le perfezioni provvisorie (Premio Selezione Campiello) e La misura del tempo (finalista dello Strega 2020).



Il Maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio è un altro suo personaggio, protagonista di un'altra serie a partire da Una mutevole verità del 2014. Dai questi romanzi è tratta la serie Rai Il Metodo Fenoglio andata in onda lo scorso anno, di cui Carofiglio è ideatore e sceneggiatore.



E’ autore, inoltre, di numerose opere di saggistica. Le sue pubblicazioni hanno raggiunto il numero di sei milioni di copie vendute e sono state tradotte in 28 lingue.