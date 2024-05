Il ritorno del maltempo non ha tardato. Dopo che ieri pomeriggio la Valle Tanaro e in particolare Garessio sono state investite da un nubifragio (leggi qui), è in corso un'intensa grandinata sul Colle di Nava.

Strade e prati sono imbiancati dalla grandine che, seppur di dimensioni contenute, sta scendendo copiosa.

Ecco il video di alcuni nostri lettori: