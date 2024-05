Ad Alba torna la "Festa 'd Magg", l'evento di primavera in borgo Piave. Ospite speciale Gene Gnocchi

Ritorna venerdì 31 maggio in corso Piave l'evento che nasce dal quartiere ma che negli anni è divenuto un momento di festa di tutta la città, in grado di attrarre un numeroso pubblico anche dai paesi vicini. La Festa 'd Magg è nata nel 2013 grazie all'iniziativa, alla creatività e all'impegno del Comitato Albauno aderente all'ACA, che riunisce gli esercenti dell'area, giunta alla 9ª edizione, consolidatasi grazie al fondamentale sostegno del Comune di Alba, con il supporto organizzativo dell'Associazione Commercianti Albesi e la collaborazione del Comitato di Quartiere Piave, del Borgo del Fumo e di tutti gli innumerevoli sponsor, sempre pronti a sostenere l'entusiasmo degli organizzatori.

I festeggiamenti inizieranno già nel pomeriggio, quando a partire dalle ore 17.00, presso l'area Maestri del Lavoro, il teatro per bambini Tela Libera Tutti proporrà momenti di animazione per le famiglie. Tutta l'area della Festa, compresa tra l’incrocio con viale Vico e la chiesa del Divin Maestro, dalle ore 19.00 e fino alle 23.30 tornerà ad ospitare innumerevoli attrazioni: musica dal vivo e dj set, prove di abilità su skateboard e rollerblade, esibizioni di ballo con BeStreet e Star Dance di Damiano Ferrero, sfilate di auto d'epoca con il Clams (Circolo Langhe Auto Moto Storiche) e di auto sportive a cura dell'Associazione Petrolheads, truccabimbi e animazione con Mago Bingo, degustazioni e punti ristoro con il consueto street food proposto dai pubblici esercizi dell'area. L'occasione sarà propizia per apprezzare e valorizzare le proposte commerciali delle attività di vicinato che animano il corso durante tutto l'anno.

Appuntamento clou alle ore 21.30 presso l'area Maestri del Lavoro, lo spettacolo principale dell'intera manifestazione, con la comicità irriverente di uno degli artisti italiani più noti, Gene Gnocchi. Attore, cabarettista, ex avvocato ed ex calciatore, il Gene nazionale proporrà un recital esilarante che prende spunto da episodi della sua vita, raccontati da par suo. La manifestazione sarà seguita in diretta da Radio Alba.

«Siamo felici di poter riproporre un evento così gradito – dichiara Alessandro Boffa, presidente di Albauno, aderente all'Associazione Commercianti Albesi -. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, in particolare l'ACA per il supporto costante, il Comune di Alba, il Borgo del Fumo, il Comitato di Quartiere Piave, gli sponsor principali della manifestazione, vale a dire Banca d'Alba, Promio Utensili, Cartitalia, Macelleria Torta, Allario pneumatici, Tealdo Centri Odontoiatrici, L'automobile Opel, Proglio VW, Armando Group, Spazio e Fondazione Crc, oltre a tutti gli altri numerosissimi sponsor che ci sostengono ogni anno». «La Festa 'd Magg è giunta alla 9ª edizione ma mantiene la sua freschezza originale e garantisce il divertimento per tutti grazie alla determinazione degli imprenditori che in ogni periodo dell'anno vivacizzano l'area di corso Piave e che con spirito costruttivo e coinvolgimento partecipano attivamente alla realizzazione della manifestazione – affermano il responsabile Marketing del Territorio dell'Associazione Commercianti Albesi Marco Scuderi e il funzionario Edoardo Accossato –. Sappiamo di poter contare su un gruppo di lavoro coeso, in un quartiere che condivide obiettivi e progetti. Un grazie al Comune di Alba che ci garantisce il sostegno nella valorizzazione del Centro commerciale naturale Albauno».

L'Assessorato al Turismo del Comune di Alba ricorda il sostegno convinto alla manifestazione molto apprezzata e attesa, che festeggia la primavera e accompagna l'avvio della stagione turistica albese. Constata inoltre la positività generata dalla sinergia nata tra i vari soggetti che animano il quartiere.